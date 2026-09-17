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Economie· 1 min citire
CJUE: Biletul de avion cumpărat online nu dă dreptul la proces în localitatea de domiciliu
FOTO: Arhivă
Reşedinţa pasagerului nu echivalează cu sediul transportatorului.
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