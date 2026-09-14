Carburanții se scumpesc din nou. Benzina poate trece de 10 lei, iar motorina de 11 lei în zilele următoare

Șoferii români se confruntă cu un nou val de scumpiri la pompă, iar benzina standard ar putea depăși 10 lei pe litru în următoarele zile, în timp ce motorina se apropie de pragul de 11 lei.
Evoluția este alimentată de creșterea prețului petrolului și de tensiunile din Orientul Mijlociu, care afectează transportul și aprovizionarea cu produse petroliere.
Benzina se apropie de 10 lei
Prețul benzinei standard a ajuns foarte aproape de pragul psihologic de 10 lei pe litru. La unele stații din țară, litrul se vinde deja la valori apropiate de acest nivel.
Datele disponibile pentru 14 septembrie arată o medie națională de aproximativ 9,95 lei pentru benzina standard. În București, cel mai mic tarif raportat pentru benzina standard este de 9,91 lei pe litru.
Potrivit unei analize Frames, dacă presiunile de pe piața petrolului continuă, pragul de 10 lei ar putea fi depășit în zilele următoare.
Motorina a trecut deja de 10 lei
Situația este și mai dificilă pentru șoferii care folosesc motorină. Prețul mediu național pentru motorina standard este în jur de 10,5 lei pe litru, iar în anumite stații tariful depășește 10,70 lei.
În București, motorina standard poate fi cumpărată cu aproximativ 10,46 lei pe litru la cele mai ieftine stații, în timp ce la unele benzinării prețul ajunge la 10,72 lei.
Astfel, pragul de 11 lei pe litru pentru motorina standard devine tot mai apropiat.
De ce cresc prețurile
Principalul factor este evoluția petrolului pe piețele internaționale. Conflictul și tensiunile din Orientul Mijlociu au perturbat transporturile și au crescut riscurile pentru aprovizionarea cu petrol și produse petroliere.
Petrolul a revenit peste pragul de 100 de dolari pe baril, iar efectele se transmit treptat către piața carburanților din România.
În plus, România este dependentă de evoluțiile internaționale ale pieței petroliere, astfel că o creștere susținută a cotațiilor poate ajunge rapid în prețurile de la pompă.
Reducerea accizei nu a oprit scumpirile
Motorina beneficiază în continuare de o reducere temporară a accizei. În ciuda acestei măsuri, prețurile au continuat să crească.
La 14 septembrie, acciza efectivă pentru motorina standard este redusă, însă diferența nu este suficientă pentru a compensa presiunea venită din piața internațională.
Guvernul analizează menținerea măsurilor de sprijin, însă evoluția petrolului poate limita efectul acestora asupra prețului final.
Scumpirile se pot vedea în prețurile din magazine
Creșterea carburanților nu afectează doar șoferii. Transportul rutier reprezintă o componentă importantă a costurilor pentru numeroase companii, de la agricultură și industrie până la distribuție și comerț.
Transportatorii și fermierii au avertizat deja că prețurile ridicate ale motorinei le afectează activitatea. Economiștii estimează că o perioadă mai lungă cu petrol scump poate duce, în timp, la creșteri de preț pentru alimente, bunuri și servicii.
Pentru moment, atenția se concentrează asupra evoluției petrolului și a conflictelor din Orientul Mijlociu. Dacă presiunea de pe piața internațională continuă, benzina de peste 10 lei și motorina care se apropie de 11 lei ar putea deveni realitatea de la pompă în perioada următoare.