Crin Antonescu atacă direcția PNL și îl critică dur pe Bolojan: „Să meargă la hashtag-tefeliștii, postbăsiștii, rezist, ce sunt ei acolo”
Crin Antonescu
Crin Antonescu a făcut, într-un interviu pentru Realitatea PLUS, o radiografie dură a Partidului Național Liberal și a direcției politice pe care partidul a ajuns să o urmeze. Fostul lider liberal susține că PNL nu are nicio șansă să își recâștige relevanța în forma actuală și consideră că oamenii din partid trebuie să aleagă între schimbarea conducerii și reconstruirea formațiunii.
În același timp, Antonescu afirmă că Uniunea Europeană se află într-o perioadă de degradare și că revenirea proiectului european depinde, înainte de toate, de apariția unor lideri capabili să schimbe direcția.
Cum ar schimba Crin Antonescu doctrina PNL
Întrebat ce ar face dacă ar fi din nou președintele Partidului Național Liberal și ce principii ar pune în centrul doctrinei formațiunii, Crin Antonescu spune că nu ar interveni asupra programului politic. În opinia sa, programul este suficient de clar, însă partidul are nevoie de o delimitare mai limpede față de anumite grupări și orientări politice.
„Unu: dacă aș fi acum eu președintele Partidului Național Liberal, nu la program aș umbla, că programul e destul de clar. Aș limpezi apele, aș face foarte clar cine e Haștag să meargă la hashtag-tefeliștii, postbăsiștii, rezist, ce sunt ei acolo, globaliști, așa mai departe. E dreptul lor să funcționeze politic, să-și facă partid, să se ducă la partidul care există. PNL-ul are asumat într-un program, care astăzi pare ironic, e un program conservator, vă vorbesc de rădăcini, de lucruri frumoase. Un partid al cărui capitol sau a cărui idee esențială de program este să-și respecte numele și istoria.”
Pentru fostul lider liberal, problema nu este existența unor orientări politice diferite, ci identitatea pe care Partidul Național Liberal și-o asumă și respectarea propriilor tradiții.
Crin Antonescu vede Europa într-o perioadă de degradare
În ceea ce privește viitorul Uniunii Europene, Antonescu spune că rămâne un susținător al proiectului european, dar consideră că acesta traversează o perioadă dificilă.
Fostul președinte al PNL afirmă că Uniunea Europeană are la bază o istorie, o civilizație și un set de valori pe care consideră că acestea trebuie apărate.
„În legătură cu a doua întrebare, tot pe scurt, eu sunt un, nu un fanatic, că nu sunt fanatic pentru nimic, nici măcar la fotbal, dar un suporter al unității Europei, al Uniunii Europene ca idee, al acestei construcții care are o istorie, care are o bază de civilizație, care are niște valori cu adevărat. Astăzi suntem în plină degradare a lor și lucrul de care are nevoie Europa este înainte de toate de lideri.
S-a mers n drum greșit, s-a pierdut calea, s-a pierdut drumul nostru sau pierd niște valori, nu putem persista în această aberație care ne dizolvă și ne distruge. Nu putem minți oamenii la nesfârșit, nu ne putem ascunde după propagandă și după false speranțe”
Antonescu nu vede șanse pentru PNL în forma actuală
Întrebat dacă Partidul Național Liberal mai are șanse sau dacă formațiunea fondată pe tradiția Brătienilor se apropie de un „parastas politic”, Crin Antonescu răspunde tranșant. El consideră că PNL nu poate continua pe actuala direcție și avertizează că inclusiv liberalii care au îndoieli față de conducerea lui Ilie Bolojan ar putea accepta situația din oportunism politic.
Antonescu susține astfel că liberalii au, în esență, două variante dacă vor să schimbe direcția partidului: să înlăture actuala conducere și să încerce să recâștige PNL sau să construiască o nouă formațiune.
„Nu are nicio șansă în felul acesta. Mă tem, lucid vorbind, că și oameni care au mari îndoieli în legătură cu linia actuală a partidului, a lui Bolojan, vin dintr-un oportunism politic pe care eu pot să-l și înțeleg după atâția ani de politică, E viața lor, e cariera lor, vor accepta direcția în care îi îndrepte Bolojan și nu sunt decât două variante pentru oamenii din PNL: fie îl dau jos pe Bolojan și cu toată gașca de useriști sau tefeliști sau ce a mai adus el acolo și-și recâștigă partidul, foarte greu, fie pur și simplu întemeiază sau re-întemeiază altceva. E însă problema lor.”
Critici la adresa lui Ilie Bolojan
Fostul lider liberal îl critică pe Ilie Bolojan și pentru modul în care acesta și-ar fi impus oamenii și opțiunile politice în interiorul partidului. Antonescu amintește congresul PNL și spune că propunerile actualei conduceri au fost acceptate fără opoziție.
El contestă inclusiv ideea ca Siegfried Mureșan să fi fost propus pentru funcția de prim-ministru.
„Domnul Bolojan sigur că a acționat extraordinar de spectaculos și n-a zis nimeni din congresul ăla de câți avea acolo, două mii, trei mii, o mie cinci sute, n-a zis nimeni nici pâs, când pur și simplu a îndrăznit să vină să propună și să facă votată în unanimitate o conducere cu doamna aia Gheorghiu, cu domnul Pîslaru, cu tot felul de domni, să nu-i mai numesc, că n-am nimic împotrivă, personal, de care n-aveam nicio treabă. Că el a îndrăznit să propună României prim-ministru pe cineva, ca Siegfried Mureșan. Deci nu se poate. Știa foarte bine și ce-i cu Siegfied Mureșan și care i-a fost istoria și așa mai departe. Bun. A avut un rol de parlamentar european, dar să propui prim-ministru e totuși o chestiune care arată că domnul Bolojan are limite și că își permite. Ce vor face, nu știu.”
Antonescu precizează însă că nu intenționează să revină în politică și spune că nu a avut această dorință nici în 2025.
„Eu însă, să știi că nu am niciun fel de dorință, cum n-am avut nici în 2025, de a mă întoarce în câmpul politic, din diverse motive, dintre cele mai simple, măcar acela că, așa cum spuneam, fiecare are timpul lui și fiecare are viața lui, până la urmă.”
Critica față de PNL
Crin Antonescu insistă că analiza sa nu trebuie interpretată drept o prezentare idealizată a trecutului PNL. El recunoaște că formațiunea a făcut numeroase compromisuri, inclusiv în perioada în care el a fost președintele partidului.
În același timp, susține că în PNL au existat de-a lungul timpului idei, valori și oameni care au avut curajul să își exprime dezacordul față de conducerea partidului.
„Să nu creadă cineva care ascultă, sau care vă ascultă pe anumite porțiuni, că eu susțin, că Partidul Național Liberal a fost minunat. Partidul Național Liberal a făcut o sumedenie de compromisuri, unele dintre ele destul de urâte. Și înainte, când eram eu președinte, n-a fost niciodată pe măsura a ceea ce și-ar fi dorit, sau ar fi trebuit să fie, sau ar fi avut nevoie România să fie. Dar, cât de cât, în partidul ăla s-au învârtit niște idei, s-au învârtit niște credințe, au mai fost niște oameni care aveau curaj să vorbească și când nu erau de acord cu șeful, că șeful nu era Tăriceanu, că eram eu, pe cine era, Ionescu Quintus chiar, sau cei bătrâni. Un partid care, în general, a avut totuși niște valori și a avut niște limite. Adică, domnule, chiar așa, ceva nu se face. Un minim. De respect pentru istoria națională, pentru destinul acestui popor, pentru misiunea pe care noi ne-am asumat-o de a continua ce a făcut Partidul Național Liberal înainte de comunism. Care Partid Național Liberal, dacă e să facem istorie, nici ăla nu e scutit de peteși chiar mai mult decât atât. Dar a făcut și niște lucruri în țara noastră.”
Când spune Antonescu că și-a pierdut PNL identitatea
În ceea ce privește momentul în care PNL și-ar fi pierdut identitatea, Crin Antonescu respinge ideea că acest lucru s-ar fi întâmplat odată cu formarea USL. El afirmă că partidul și-a păstrat identitatea în acea perioadă și spune că nu regretă decizia politică de atunci.
„Acuma, când și-a pierdut identitatea? În niciun caz, așa cum susțin propagandiștii, băsiști, și acum din spatele lui Bolojan, când s-a făcut USL-ul. Pentru că nu mai vreau să intru acum în amănunte. Din toate punctele de vedere, partidul și-a păstrat identitatea atunci. Lucruri bune, lucruri mai puțin bune, dar de care mie nu mi-e rușine, și actul politic al creerii USL la acel moment nu este unul pe care să mi-l reproșez vreo secundă. Mă bucur că am făcut acest lucru, pentru că nu degeaba l-au votat 60 și ceva la sută dintre români. Un scor record încă până astăzi.”
În opinia sa, schimbarea fundamentală a venit ulterior fuziunii cu PD, însă nu ca efect direct al fuziunii, ci prin transformarea PNL într-un partid prezidențial.
„Eu cred că și-a pierdut identitatea după fuziunea cu PD-ul, dar nu din cauza PD-ului și nu din cauza acestei fuziuni, ci din cauza faptului că a devenit un partid prezidențial. Domnul Iohannis n-avea, din păcate, nicio legătură cu un partid sau altul. În PNL putea să facă ce voia și a făcut. Și s-au amestecat tot felul de lucruri, înlăturarea unor oameni n-a început cu Bolojan, înlăturarea unor vechi liberali n-a început cu Bolojan, a început mai demult din alte administrații.”
Discursul PNL s-ar fi diluat treptat
Crin Antonescu susține că schimbarea identității partidului a fost un proces gradual și critică discursul actual al PNL, în special tema anti-PSD. El amintește inclusiv de Ludovic Orban și de un episod în care acesta ar fi adus partidul în Piața Victoriei pentru a protesta.
„Discursul partidului, văd că democratul, domnul Orban, a uitat când a adus partidul în Piața Victoriei să strige ”cine nu sare e a condamnare” și alte porcării de felul ăsta. S-a diluat treptat și în momentul ăsta Bolojan le oferă o partitură, un discurs, o temă. Vechea poveste, anti-PSD. Nu că PSD-ul n-ar merita-o, dar nu PNL-ul este cel în măsură să facă tot tapajul ăsta anti-PSD după ce cel puțin de șapte ani de zile mănâncă cot la cot friptura puterii.”
Antonescu consideră contradictoriu discursul actual al PNL în condițiile în care formațiunea face parte dintr-o coaliție cu PSD și ocupă mai multe poziții importante în Executiv.
„Ca să ajung acum în 2026 să-mi spună domnul Bolojan, care e în fruntea unui partid care în coaliție cu PSD-ul are prim-ministru, are ministru de finanțe, are ministru de interne, are ministrul fondurilor europene, să spună că e partid-blec și nu mai suportă. Noi pe vremea noastră nu s-a întâmplat așa ceva.”
Iohannis, fuziunea cu PD și transformarea PNL
În continuarea analizei sale, fostul lider liberal afirmă că transformarea PNL într-un partid prezidențial a fost favorizată de faptul că formațiunea a ajuns să propulseze la Cotroceni un președinte care, în opinia sa, nu a avut o legătură reală cu partidul.
Antonescu spune că nu consideră că responsabilitatea îi aparține lui Klaus Iohannis pentru modul în care a evoluat partidul, ci PNL-ului, care ar fi eliminat oameni și ar fi adus în interiorul său persoane cu orientări diferite de tradiția formațiunii.
„Deci cred că această iluzie s-a petrecut treptat din momentul în care, în mod paradoxal, PNL-ul a propulsat la putere un președinte. Nu e vina președintelui. Președintele, acela de atunci, Iohannis, asta avea, asta a făcut, asta l-a interesat. E vina partidului care, repet, a eliminat oameni, a adus tot felul de oportuniști, a adus oameni cel puțin cu o altă orientare. Iar povestea de care noi vorbim în termenii ăștia: globalism, progresism, pe de altă parte neapărat naționalism, un conservatorism care implică și valori naționale, discuția asta e mai veche. E mai veche și în Partidul Național Liberal mereu au fost oameni care au înclinat către partea conservatoare, dar de fapt intrările erau cu, hai să ne zicem elegant, progresiști, că nici măcar progresiști nu sunt, și ieșirile erau cu oameni care într-adevăr făceau parte inclusiv din vechiul PD. Inclusiv, vă spun, din vechiul PD, care făceau parte din această zonă conservatoare.”
Antonescu avertizează asupra unui posibil cost electoral
În opinia lui Crin Antonescu, actuala linie politică a PNL îi face pe membrii partidului care exprimă opinii diferite să fie atacați imediat, inclusiv prin asocierea lor cu PSD. El îl dă ca exemplu pe Alin Tișe și spune că acesta nu a fost membru PSD și nici nu a făcut parte din USL.
Fostul lider liberal consideră că imaginea actuală a partidului poate crea o impresie de succes electoral, alimentată și de popularitatea lui Ilie Bolojan și de propaganda din jurul acestuia.
„Iată de ce astăzi s-a ajuns ca oamenii câți mai deschid gura pe acolo să fie taxați imediat de pesediști, deși, încă o dată o spun, unul ca Alin Tișe, în viața lui, că nici n-a fost în USL, era PD, în viața lui n-a fost un PSD-ist. Dar asta este partitura și ne dă iluzia unui succes electoral. Ei au acum un lider de succes, un om în spatele căruia este așezată propaganda intensă, eficientă, trebuie să recunoaștem. Și care pe ei îi asigură cumva că vor pune mâna pe niște poziții și mai vedem noi. Acest mai vedem noi poate să fie fatal.”
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