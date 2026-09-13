Miron Mitrea: „Bolojan e cel mai mare fariseu dintre politicienii. Toți sunt. Dar el este mama și tatăl lor”

Publicat 13 sept. 2026, 19:21 Actualizat 13 sept. 2026, 19:22 Sursă Realitatea PLUS

România a ajuns la data de 13 septembrie fără o nominalizare pentru funcția de premier, iar analistul politic Miron Mitrea susține că blocajul este provocat de faptul că partidele nu își doresc, în realitate, să ajungă la o soluție pentru formarea unui nou guvern.

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