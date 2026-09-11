Politica· 1 min citire

Grindeanu: PSD nu susține un guvern tehnocrat. „Trebuie să facem o majoritate transparentă”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat11 sept. 2026, 14:38
SursăRealitatea.Net

Sorin Grindeanu, liderul PSD, spune că social-democrații nu susțin scenariul unui guvern tehnocrat și pledează pentru formarea unei majorități parlamentare transparente.

„PSD-ul nu susține acest scenariu de guvern tehnocrat”, a declarat Grindeanu, în contextul discuțiilor privind o eventuală schimbare a formulei de guvernare.

Liderul PSD a precizat că, în opinia sa, soluția trebuie să fie un guvern susținut de o majoritate clară în Parlament. Grindeanu a afirmat că formațiunea pe care o conduce are deja protocoale de colaborare cu grupuri politice și că se apropie de o majoritate parlamentară.

„Această majoritate trebuie să fie una transparentă”, a subliniat liderul social-democrat, explicând că nu ar accepta formarea unor înțelegeri politice ascunse.

Grindeanu a făcut apel și la reducerea tensiunilor dintre partidele parlamentare și la renunțarea la discursurile populiste.

„Cred că e nevoie ca toată lumea să lase un pic tonul mai jos, să lăsăm chestiuni populiste și să încercăm să facem un guvern”, a spus acesta.

Liderul PSD a susținut că România are nevoie rapid de un cadru guvernamental stabil, în condițiile în care pe agenda Executivului se află probleme precum finanțarea sistemului de sănătate, situația unor administrații locale și rectificarea bugetară.

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