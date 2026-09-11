Grindeanu, atacuri în rafală la USR-Bolojan: „Am fost victimele unui contabil CAP. Nu vreau să fim tineri frumoși și liberi și cu luminițe aprinse la telefoane”

Sorin Grindeanu a lansat o rafală de atacuri la adresa cuplului „de nedespărțit”, Bolojan-USR, de la tribuna întâlnirii Tineretului Social Democrat (TSD) de la Neptun. Liderul PSD le-a transmis tinerilor membri ai partidului că nu îi vrea „tineri frumoși și liberi, cu luminițe aprinse la telefoane”, o referire directă la mitingurile organizate de USR și simpatizanții săi.
Prim-vicepreședintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a lansat o serie de critici dure la adresa politicilor economice și sociale actuale, adresându-se tinerilor social-democrați în cadrul unui eveniment de partid. Liderul PSD a subliniat că partidul este pregătit să își asume guvernarea, fie prin intermediul unui cabinet minoritar, fie într-o coaliție, pentru a opri ceea ce a numit „politici de decimare a tinerii generații”.
Radiografia crizei: Șomaj record în rândul tinerilor și colaps în educație
Sorin Grindeanu a conturat un tablou sumbru al realității economice cu care se confruntă tinerii din România, punctând că politicile din ultimele luni au aruncat țara într-un faliment social și economic.
Sărăcie și șomaj: Liderul social-democrat a avertizat că unul din trei tineri este în prezent șomer, România devenind țara europeană cu cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul tinerilor.
Presiune financiară: Combinația dintre salariile scăzute, inflația ridicată, chiriile mari și accesul dificil la credite amână independența financiară a noii generații.
Educația în declin: Grindeanu a reclamat colapsul sistemului de învățământ și scăderea rezultatelor la testele PISA, acuzând guvernanții că „numără ospătarii prin guvern și taie fix de la veniturile profesorilor”.
„Să fii social-democrat tânăr este ca și când ai merge cu o mașină fără frâne, dar trebuie să ajungi cu ea la destinație și la ora exactă. Cu toții am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP, până la urmă. Doar cifrele au contat și nu oamenii”, a afirmat Sorin Grindeanu.
Un atac la neomarxiști: „Nu vreau să fiți tineri frumoși și liberi”
În discursul său, Grindeanu le-a cerut tinerilor din PSD să delimiteze clar de modelele promovate de opoziție și să mizeze pe seriozitate, respect și muncă pe teren.
Liderul PSD a transmis un set clar de așteptări pentru noua generație social-democrată. Respingerea superficialității: „Nu vreau să fiți tineri frumoși și liberi, cu luminițe aprinse la telefoane. Nu vreau să țipați la orhidee lângă girafe, clamând libertatea de gândire.” Respectul față de familie: Evitarea jignirilor aduse părinților sau bunicilor care au alte opțiuni politice. Implicare directă: Menținerea prezenței constante în mijlocul oamenilor afectați de criza economică și politică.
Preluarea guvernării, singura soluție indicată de PSD
Sorin Grindeanu a amintit că din rândurile organizației de tineret (TSD) provin în prezent președinți de consilii județene, primari și parlamentari, demonstrând că rigoarea politică aduce rezultate tangibile.
În final, prim-vicepreședintele PSD a subliniat că formațiunea sa nu mai poate lăsa țara pe mâinile actualilor decidenți și și-a exprimat speranța că, în următoarele săptămâni, Executivul va fi condus de PSD sau format în jurul partidului, pentru a pune din nou cetățenii pe primul loc.
Discursul integral al liderului PSD
„Să știți că am fost printre... un lucru care s-a desfășurat și care a produs, până la urmă, lucruri tangibile, dar să nu credeți că ne-a fost ușor. Așa că vă pot spune, cu mâna pe inimă, că știu cu ce vă confruntați. Știu ce am pățit eu în timp. Și Claudiu știe ce a pățit el la Dolj. Cu toții știm cu ce vă confruntați.
Să fii social-democrat tânăr este ca și când ai merge cu o mașină fără frâne, dar trebuie să ajungi cu ea la destinație și la ora exactă. Și atunci stai și te gândești cum o să reușești și dacă, până la urmă, merită. Cum? Aici, sigur că vă pot da un răspuns autentic. Aceasta a fost mereu rețeta noastră, a social-democraților. Întotdeauna am fost noi, chiar dacă am fost criticați, mustrați sau felicitați. Motiv pentru care astăzi eu nu am venit aici să vă spun ce să faceți. Doar am să vă spun ce nu-mi doresc să faceți.
Nu vreau să fiți tineri frumoși și liberi, cu luminițe aprinse la telefoane. Nu vreau să țipați la orhidee lângă girafe, clamând libertatea de gândire. Nu vreau să vă jigniți părinții sau bunicii doar pentru că au altă opțiune politică. Și mai ales nu mi-aș dori să vă văd plini de ură pe toți cei care nu vă împărtășesc punctele de vedere.
Mi-aș dori să vă văd, sau să văd în voi ceea ce îmi doresc să văd și la cei doi copii ai mei, și anume autenticitate, respect și o viziune. Să fiți tineri PSD-iști, serioși și dinamici. Merită acest lucru în ciuda fânului și a zgomotului online. În fața voastră suntem, iar rezultatele sunt tangibile. Cum spunem noi, cei de la organizația de seniori, chiar din rândurile voastre, din rândurile TSD, provin președinți de consilii județene, vicepreședinți, parlamentari, primari, vicepreședinți ai partidului. Seriozitatea și determinarea voastră trebuie să continue și mai ales trebuie să se confirme.
De aceea îndemnul meu este să fiți în continuare cât mai mult timp printre oameni, care resimt cu toții mai mult decât noi în aceste luni criza politică și criza economică. România are nevoie de speranțe împlinite. Cum spunem... și mai ales tinerii, în rândul cărora crește, în aceste luni, sărăcia extremă. Cifrele ne arată în fiecare zi că politicile «tinerilor frumoși și liberi» aruncă România nu doar într-un faliment economic, ci într-un faliment social.
Pot să detaliez și să vă spun că unul din trei tineri este în prezent șomer. Suntem țara europeană cu cei mai mulți tineri fără un loc de muncă. Iar combinația aceasta dintre salarii reduse, inflație ridicată, costuri mari pentru o chirie și accesul dificil la credit întârzie independența voastră financiară. Și toate aceste lucruri se întâmplă în timp ce sistemul de educație este în colaps. Și după aceea ne mai mirăm de ce rezultatele la testele PISA sunt din ce în ce mai slabe. Când unii deștepți doar numără ospătarii prin guvern și taie fix de la veniturile profesorilor. Dar se bat cu pumnul în piept cu reformarea României și cu stăpânirea sărăciei.
De aici pornește revolta noastră, a mea, a lui Claudiu, a celorlalți, a voastră, până la urmă. Aceste politici de decimare a tinerilor generații trebuie să înceteze. Iar pentru asta este nevoie de o schimbare fermă de direcție. Partidul Social Democrat a decis că este dispus să-și asume să guverneze cu un cabinet minoritar sau într-o coaliție.
Nimănui, până la urmă, nu-i place să muncească pe brânci, să încerce să schimbe lucrurile, să încerce să evolueze, iar cei de la guvernare doar să vină să pună piedici. Aici nu e vorba doar de voi, de tineri. N-a scăpat absolut nimeni. N-au scăpat nici tinerii, n-au scăpat nici bătrânii, n-au scăpat nici mamele, n-au scăpat nici copiii, n-au scăpat nici mediul privat sau sectorul public. Cu toții am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP, până la urmă. Doar cifrele au contat și nu oamenii.
De aceea noi nu trebuie să mai lăsăm România pe mâinile lor. De aceea este nevoie de un guvern care să pună oamenii pe primul loc, iar eu sper ca în următoarele săptămâni să avem un guvern condus de PSD sau format în jurul Partidului Social Democrat.
Înainte de a încheia, țin să-i mulțumesc lui Mihai pentru tot ceea ce a făcut la TSD. Vă asigur că asta nu e ultima... Și spunea de 2017, au fost momente dificile.”