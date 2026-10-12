De ce nu ajunge electricitatea ieftină la consumator. Analiza președintelui AEI

Costurile reduse de producție a energiei electrice prin surse hidro și nucleare nu se traduc automat în tarife mai mici pentru consumatori. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), identifică cauza în mecanismul de formare a prețurilor pe piața din România.
Specialistul susține că separarea producătorilor în funcție de sursa de energie a creat entități cu interese comerciale distincte. Acestea concurează într-un sistem în care o sursă cu costuri ridicate poate determina prețul final al electricității, inclusiv pentru cea produsă la tarife reduse.
Situația actuală este legată de restructurarea fostului sistem energetic integrat. Reorganizarea CONEL din anul 2000 a dus la separarea activităților în societăți independente, iar producția hidro și termo au ajuns în companii cu strategii comerciale diferite.
Într-un portofoliu integrat, sursele de producție se completează reciproc: unele asigură electricitate constantă, altele răspund rapid la variațiile de consum, iar altele intervin când producția disponibilă nu acoperă necesarul. Gestionarea comună permite abordarea costurilor și riscurilor la nivelul întregului portofoliu, însă separarea companiilor a dus și la fragmentarea intereselor economice.
Mecanismul ordinului de merit ordonează ofertele de energie în funcție de preț, până la acoperirea cererii. Sursele cu costuri marginale reduse au un avantaj inițial, dar centralele cu costuri mai mari devin necesare atunci când consumul nu poate fi satisfăcut din producția ieftină.
Prețul de închidere a pieței este stabilit de ultima ofertă acceptată. Astfel, dacă este necesară energia unei centrale pe gaze cu costuri ridicate, acest nivel de preț poate fi încasat și de producătorii care au costuri mai mici.
Costurile unei hidrocentrale diferă semnificativ de cele ale unei centrale pe gaze sau cărbune, atât în ceea ce privește combustibilul și emisiile, cât și investițiile necesare. Din acest motiv, participarea la aceeași piață nu presupune condiții economice comparabile pentru toți producătorii.
Președintele AEI consideră că această concurență poate fi inechitabilă din perspectiva distribuirii beneficiilor către consumatori, deoarece producătorul ieftin beneficiază de prețul ridicat, în timp ce consumatorul nu se bucură automat de costul redus al sursei sale.
Un alt efect al fragmentării sistemului privește coordonarea investițiilor. Fiecare producător își stabilește prioritățile în funcție de interesele comerciale proprii, ceea ce poate îngreuna optimizarea sistemului energetic în ansamblu.
România dispune de surse diverse de producție: hidroenergie, energie nucleară, gaze naturale, cărbune, eolian și solar. Organizarea companiilor pe forme de energie limitează valorificarea acestui avantaj, ceea ce impune evaluarea efectelor reformei din începutul anilor 2000.