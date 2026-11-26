Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi că salariile bugetarilor și alocațiile copiilor vor rămâne înghețate în 2027. Măsura este impusă de depășirea pragului de 60% din PIB al datoriei publice.
În ședința de Guvern din 26 noiembrie 2026, Alexandru Nazare a informat că legislația în vigoare interzice majorarea cheltuielilor cu personalul și asistența socială pentru anul viitor. Această restricție se aplică deoarece estimările indică o pondere a datoriei publice peste 60% din produsul intern brut (PIB) în perioada 2026-2031.
Înghețarea bugetară vizează o serie de categorii specifice de cheltuieli. Pe lista măsurilor afectate se află salariile funcționarilor publici, alocațiile pentru copii și indemnizațiile pentru creșterea copilului.
De asemenea, nu vor putea fi majorate ajutoarele pentru încălzire și incluziune socială, precum și indemnizațiile de hrană acordate persoanelor cu HIV/SIDA sau cu handicap. Legea responsabilității fiscal-bugetare permite excepții doar în situații extraordinare, cu condiția ca acestea să nu afecteze sustenabilitatea datoriei publice pe termen mediu și lung.
Pregătirea bugetului pe 2027
Guvernul a aprobat măsuri pentru elaborarea bugetului de stat pe 2027, menținând totuși ținta de deficit. Alexandru Nazare a precizat că reducerea deficitului de la 6% la 3% din PIB necesită soluții care să nu compromită creșterea economică, punând accentul pe eficientizarea cheltuielilor publice.
Pentru o monitorizare mai riguroasă, autoritățile vor introduce sistemul digital eBuget_NG și vor consolida bugetarea pe programe. Aceste mecanisme au rolul de a prioritiza investițiile și de a controla mai strict fluxurile financiare.
Executivul a decis redistribuirea economiilor bugetare pentru plata restanțelor din 2026, inclusiv a serviciilor medicale și a medicamentelor. Totodată, mecanismul de compensare a datoriilor administrațiilor locale a fost prelungit până la 2 decembrie 2026, oferind flexibilitate în utilizarea economiilor cu condiția să nu se acumuleze noi restanțe.