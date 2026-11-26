Primarul din Baia Mare, șantajat cu imagini după ce ar fost obligat să consume cocaină
Primarul din Baia Mare
Un caz șocant, instrumentat de procurorii DIICOT, îl are în centru pe primarul municipiului Baia Mare, care a fost atras într-un apartament din București, sechestrat, amenințat și obligat să consume cocaină. Agresorii ar fi filmat întreaga scenă, intenționând să folosească imaginile pentru a-l șantaja și a-l determina să îndeplinească mai multe solicitări.
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Trei persoane, doi bărbați de 32 și 34 de ani și o femeie de 34 de ani, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, în urma unei anchete desfășurate de DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR.
Potrivit informațiilor,, victima ar fi primarul municipiului Baia Mare. Comunicatul oficial al procurorilor vorbește despre o persoană cu un rol important în administrația publică locală și în cadrul unui partid politic.
Cum a fost atras primarul din Baia Mare în capcană
Potrivit DIICOT, Anca-Alexandra Vigh l-a atras pe primarul băimărean Doru Dăncuș în locuința ei din București, la cererea unuia dintre frații Kis. Procurorii susțin că femeia ar fi cumpărat și cocaina pe care doi dintre inculpați l-ar fi forțat pe primar să o prizeze.
Scena ar fi fost filmată pentru a-l șantaja. Anchetatorii spun că inculpații i-ar fi cerut lui Dăncuș să faciliteze înscrierea unuia dintre frați într-un partid politic și să intervină pe lângă un jurnalist pentru ștergerea unor înregistrări despre familia Kis și afacerile acesteia.
Vigh și frații Raul și Răzvan Kis au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Femeia este cercetată inclusiv pentru trafic de droguri de mare risc
Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2026, cei trei suspecți ar fi constituit un grup infracțional organizat, cu scopul de a constrânge persoane cu putere de decizie și influență să îndeplinească anumite cerințe în folosul lor.
Doi dintre inculpați, membri ai aceleiași familii și administratori ai mai multor societăți comerciale, ar fi fost nemulțumiți de sancțiunile primite de firmele lor. Acestea fuseseră amendate pentru diverse nereguli, iar activitatea lor fusese suspendată temporar de angajații primăriei.
Cei doi ar fi considerat că măsurile luate împotriva societăților comerciale au fost provocate de acțiunile politicianului, atât în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cât și în contextul apartenenței sale politice.
În septembrie 2026, bărbatul de 32 de ani i-ar fi cerut femeii implicate în grupare să ia legătura cu victima și să o atragă într-un apartament din București.
A fost imobilizat, amenințat cu un cuțit și obligat să consume cocaină
Incidentul ar fi avut loc în noaptea de 28 spre 29 septembrie 2026. Odată ajuns în apartament, politicianul ar fi fost imobilizat de cei doi bărbați, care purtau cagule.
Conform probatoriului administrat de DIICOT, aceștia l-ar fi amenințat cu un cuțit și cu un aparat cu electroșocuri. Pentru a-l împiedica să ceară ajutor, i-ar fi introdus în gură un obiect de tip căluș.
Mai mult, agresorii i-ar fi tăiat parțial hainele și ar fi încercat să îl agreseze sexual. Acțiunea ar fi fost întreruptă după ce suspecții au auzit zgomote la ușa apartamentului.
Ulterior, doi dintre inculpați l-ar fi obligat să prizeze cocaină, drogurile fiind cumpărate în prealabil de femeia implicată în grupare.
Întreaga scenă ar fi fost înregistrată video. Potrivit procurorilor, imaginile în care victima apărea în ipostaze degradante și consuma droguri de mare risc urmau să fie folosite pentru șantaj.
Ce au cerut agresorii în schimbul imaginilor compromițătoare
Anchetatorii susțin că, prin intermediul acestor amenințări, suspecții l-ar fi constrâns pe politician să îndeplinească mai multe solicitări.
Una dintre cerințe ar fi fost facilitarea înscrierii în partidul politic a bărbatului în vârstă de 34 de ani.
De asemenea, victima ar fi fost obligată să intervină pe lângă un jurnalist pentru ca acesta să șteargă de pe conturile sale de socializare mai multe înregistrări în care critica familia suspecților și afacerile acesteia.
Potrivit DIICOT, politicianul ar fi acceptat solicitările și le-ar fi îndeplinit în perioada următoare.
Trei persoane, arestate preventiv de Tribunalul București
În urma perchezițiilor efectuate de anchetatori, au fost descoperite și ridicate mai multe obiecte care ar fi fost folosite în timpul agresiunii: călușul introdus în gura victimei, un aparat cu electroșocuri, o cheie de cătușe și alte mijloace de probă.
La data de 25 noiembrie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor trei inculpați. În aceeași zi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a decis arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile.
Cei trei sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol. În cazul a doi dintre inculpați, un bărbat și o femeie, anchetatorii au reținut și infracțiunea de trafic de droguri de mare risc.
Ancheta a fost desfășurată de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii din cadrul IGPR – Direcția de Investigații Criminale.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege pe parcursul întregului proces penal.
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