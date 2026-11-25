Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, decizia care a aruncat România într-o criză politică fără precedent, rămâne și astăzi unul dintre cele mai controversate momente din istoria recentă a țării. La doi ani de la primul tur al scrutinului, întrebările privind motivele, probele și consecințele hotărârii Curții Constituționale continuă să alimenteze dezbaterea publică. Realitatea Plus a realizat un documentar care readuce în atenție cronologia evenimentelor ce au culminat cu anularea alegerilor prezidențiale, de la rezultatul surprinzător al primului tur până la decizia fără precedent din 6 decembrie 2024, și reconstituie momentele care au schimbat cursul politic al României.
Surpriza primului tur: Călin Georgescu, pe primul loc
24 noiembrie 2024, o zi care avea să schimbe cursul alegerilor prezidențiale din România. Peste 2,1 milioane de români l-au votat pe Călin Georgescu în primul tur al scrutinului prezidențial, un rezultat care a provocat o surpriză majoră pe scena politică și a schimbat radical calculele electorale.
Cu doar câteva zile înainte de alegeri, sondajele de opinie îl plasau pe Călin Georgescu în afara primelor două poziții. Marcel Ciolacu conducea în majoritatea clasamentelor, în timp ce lupta pentru intrarea în turul al doilea se anunța disputată între mai mulți candidați.
În seara alegerilor, la ora 21:00, după închiderea urnelor în țară, primele exit-polluri îl indicau pe Marcel Ciolacu drept câștigător al primului tur. Călin Georgescu apărea pe locul al treilea. Estimările nu includeau însă voturile exprimate în diaspora.
Două ore mai târziu, după centralizarea a aproximativ 66% dintre procesele-verbale, situația începea să se schimbe. Diferența dintre Marcel Ciolacu și Călin Georgescu se reducea la câteva zeci de mii de voturi, iar candidatul independent urca pe locul al doilea.
Odată cu centralizarea tuturor voturilor, rezultatul final a confirmat surpriza scrutinului: Călin Georgescu s-a clasat pe primul loc, cu 22,94% din voturi, urmat de Elena Lasconi, cu 19,18%. Marcel Ciolacu a ocupat poziția a treia, cu 19,15%, la o diferență de numai câteva mii de voturi de candidata USR.
Pentru prima dată în acest scrutin, niciunul dintre candidații susținuți de principalele partide aflate la guvernare nu reușea să intre în turul al doilea. Rezultatul a generat reacții politice și juridice, iar validitatea scrutinului a ajuns în atenția Curții Constituționale.
Unul dintre contestatari a fost Cristian Terheș, care a solicitat verificarea și renumărarea voturilor. În urma sesizărilor, Curtea Constituțională a dispus renumărarea buletinelor de vot. După verificarea rezultatelor, procesul electoral a continuat, iar primul tur a fost validat oficial.
Vă trimit rezultatul pe care l-am primit de la Biroul Electoral Central și care nu ne-a învederat faptul constatării unor fraude în exercițiul votului pentru alegerile prezidențiale. Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de plenul Curții vor fi prezentate în cuprinsul hotărârii care se va publica în Monitorul Oficial al României. Bună seara, vă mulțumesc pentru răbdare, succes la vot!
a declarat Marian Enache, președintele CCR, pe 2 decembrie 2024.
Filmul complet al anulării alegerilor
Între timp, rezultatul alegerilor prezidențiale și scorul înregistrat de partidele parlamentare au generat noi tensiuni pe scena politică. În acest context, președintele Klaus Iohannis a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în cadrul căreia au fost analizate informații referitoare la campania electorală a lui Călin Georgescu și la posibilele influențe externe asupra procesului electoral.
În paralel, Călin Georgescu a devenit ținta unor critici tot mai intense din partea unor reprezentanți ai clasei politice și a unor voci din spațiul public. Controversele legate de declarațiile și activitatea sa au dominat dezbaterea publică, în timp ce campania electorală pentru turul al doilea intra într-o nouă etapă.
De cealaltă parte, Elena Lasconi încerca să consolideze sprijinul electoral și să recupereze diferența față de contracandidatul său. Mai multe intervenții publice ale liderului USR au generat însă controverse și reacții în spațiul public, iar competiția pentru turul al doilea se anunța tot mai disputată.
Pe 6 decembrie 2024, în timp ce românii din diaspora votau deja pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, scena politică din România era zguduită de o decizie fără precedent. Curtea Constituțională a hotărât anularea întregului proces electoral, după ce validase anterior primul tur al scrutinului.