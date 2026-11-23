Anca Alexandrescu: „S-a văzut curajul domnului Simion când i s-a cerut să meargă la Arestul Central. S-a văicărit ca o fetiță cu fustiță”
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu a reacționat după eliberarea lui Călin Georgescu și a vorbit despre George Simion, AUR și tensiunile din tabăra suveranistă.
Anca Alexandrescu a comentat decizia Curții de Apel București prin care Călin Georgescu a fost eliberat din Arestul Central. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” la Realitatea PLUS a spus că se aștepta la această hotărâre și a susținut că probele din dosar nu ar demonstra că fostul candidat la prezidențiale ar fi primit bani. În intervenția sa, Alexandrescu a lansat și critici la adresa lui George Simion, acuzându-l că folosește în scop electoral situația lui Georgescu.
Anca Alexandrescu spune că se aștepta la decizia instanței
Realizatoarea TV a afirmat că hotărârea Curții de Apel București era una pe care o anticipase și a susținut că, în opinia sa, Călin Georgescu nu ar fi trebuit să se afle nici măcar în arest la domiciliu. Alexandrescu a invocat probele depuse la dosar și informațiile despre comisiile rogatorii.
Aceasta a fost declarația domnului Georgescu de astăzi după decizia Curții de Apel București. O decizie pe care eu o așteptam de mai multă vreme. De altfel am și spus că din punctul meu de vedere Călin Georgescu n-ar fi trebuit să fie nici măcar în arest la domiciliu, așa cum am spus de la început.
Am văzut probele depuse la dosar de avocata reclamantului, probe care nu indică sub nicio formă că vreun ban a ajuns vreodată la Călin Georgescu. Acum două zile mi-a fost și mai clar că probabil aceasta va fi decizia astăzi când am văzut articolul scris de fosta mea colegă de la Evenimentul Zilei, Adina Anghelescu, în legătură cu comisiile rogatorii, 12 la număr, care s-au făcut, din care reieșea foarte clar că nici cu ocazia acestor comisii nu s-a găsit niciun fel de probă care să-l acuze într-un fel pe Călin Georgescu, dincolo de faptul că nu reprezintă niciun pericol. Au spus judecătorii de fiecare dată că nu s-a sustras de la control judiciar, nu s-a sustras sub nicio formă
a declarat Anca Alexandrescu
„Toate aceste lucruri n-au făcut decât să-l întărească pe Călin Georgescu”
Anca Alexandrescu a vorbit apoi despre efectele pe care le-ar fi avut asupra lui Călin Georgescu și familiei acestuia măsurile luate de autorități. Ea a făcut referire inclusiv la modul în care s-ar fi desfășurat perchezițiile și la imaginile apărute în spațiul public.
Mă bucură această declarație a domnului Georgescu. Și cum unii au sperat că situația aceasta groaznică în care se află domnia sa și familia domniei sale, modul cum a acționat statul român, modul cum l-a luat de lângă copilul său, modul cum au intrat cu bocancii în viața lor, modul cum au dat imaginile cu perchezițiile din casă, nu mă mai miră absolut nimic pentru că ați văzut ce au făcut cu anularea alegerilor. Toate aceste lucruri n-au făcut decât să-l întărească pe Călin Georgescu.
Cei care au crezut că pot să-i fure voturile și să se urce pe tragedia familiei Georgescu s-au înșelat amarnic pentru că ceea ce i s-a întâmplat l-a întărit. Și chiar dacă o mână de români au rămas aproape de Călin Georgescu, mă refer la cei sinceri, la oamenii simpli care au fost alături de domnia sa încă de acum doi ani de zile, chiar și cei care nu-l susțin pe Călin Georgescu au înțeles că sistemul sau statul român nu știe ce să facă în cazul lui Călin Georgescu. I-au luat prin surprindere ceea ce s-a întâmplat la alegerile din 2024. Culmea este că mâine se împlinesc doi ani de la primul tur al alegerilor. Nimic nu este întâmplător
a mai sus Anca Alexandrescu
Ce spune Anca Alexandrescu despre declarațiile lui Călin Georgescu și presupusele trădări
Realizatoarea TV a precizat că nu dorește să interpreteze mesajul transmis de Călin Georgescu și nici să stabilească la cine s-a referit acesta atunci când a vorbit despre trădări. Alexandrescu a făcut însă referire la propria relație cu fostul candidat și la reacția lui George Simion, care ar fi indicat-o într-o discuție cu jurnaliștii de la Recorder.
Nu am să comentez eu ce a vrut să spună Călin Georgescu și la cine s-a referit. Am spus-o de foarte multe ori, Călin Georgescu nu are nevoie de purtători de cuvânt. Cu siguranță adevărul va ieși la suprafață și faptele domniei sale, probabil declarațiile ulterioare vor lămuri la cine s-a referit, pentru că și în emisiunea mea a spus de mai multe ori, a vorbit despre trădări.
Am văzut că domnul Simion s-a grăbit la o întrebare a celor de la Recorder să arate cu degetul către mine, numai că de data aceasta și cred că nici data trecută domnul Georgescu nu s-a referit la mine, pentru că eu nu sunt o miză. Nu eu am fost cea lașă. Am spus foarte clar după emisiunea din 28 iunie ce am avut de spus. Am regretat niște cuvinte pe care le-am spus. Am făcut ceea ce trebuia să fac. Nu e o chestiune de vorbit în public. Am făcut-o pentru sufletul meu
a spus Anca Alexandrescu
Alexandrescu, despre susținătorii lui Călin Georgescu și George Simion
Anca Alexandrescu a afirmat că susținătorii lui Călin Georgescu ar înțelege cine sunt persoanele pe care le consideră trădători și detractori. Totodată, ea a vorbit despre mesajele primite de la susținători și despre reacțiile acestora după decizia instanței.
Și îmi este foarte clar că adevărații susținători ai domnului Georgescu înțeleg exact cine sunt trădătorii, cine sunt detractorii și cine sunt lașii. Probabil că invitații mei vor comenta lucrul acesta. Eu am încredere că domnul Georgescu va face ceea ce trebuie să facă și ne va lămuri la momentul oportun toate aceste chestiuni. Nu regret absolut nimic din ce am făcut în ultimele luni de zile pentru că tot ceea ce am spus și ce am făcut reprezintă adevărul și ceea ce am constatat eu. Nu mi-a spus altcineva, nu mi-a dat nimeni ordine.
Da, în ultima perioadă m-au contactat mai mulți susținători ai domnului Georgescu și m-au rugat și în această seară să vă arăt cum s-au bucurat la aflarea veștii de astăzi. Am văzut și declarația doamnei Cristela Georgescu, o femeie puternică, cu foarte mult bun simț care în ultima perioadă a avut posibilitatea să audă de la susținătorii domnului Georgescu ce se întâmplă în interiorul valului suveranist. Cum fost cumpărați influenceri oameni care să dădeau apropiați ai domnului Georgescu. Cum au crezut ceea ce li se spunea că domnul Georgescu nu va ieși niciodată? E bine să se alăture domnului Simion și AURului
a declarat Anca Alexandrescu
Acuzații la adresa lui George Simion după protestul de la Arestul Central
Alexandrescu l-a criticat pe liderul AUR pentru modul în care ar fi reacționat atunci când i s-a cerut să meargă la Arestul Central. Ea a făcut trimitere și la protestul din 14 noiembrie, susținând că Simion nu și-ar fi respectat promisiunea făcută participanților.
De altfel s-a văzut curajul domnului Simion în momentul în care i s-a cerut să meargă la Arestul Central. S-a văicărit ca o fetiță cu fustiță că e frică că îl vor aresta. Nici când a fost protestul din 14 noiembrie nu s-a ținut de cuvânt să meargă la Arestul Central, așa cum a promis miilor de români care au venit cu bună credință și cu sufletul deschis să-l susțină pe Călin Georgescu, nu să-i facă imagine lui George Simion
a declarat Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu contestă raportul prezentat de AUR
Realizatoarea TV a vorbit și despre raportul prezentat de George Simion și Laura Gherasim, despre care cei doi au spus că aparține comisiei de abuzuri și petiții din Parlament. Alexandrescu a contestat proveniența documentului și a rememorat discuțiile pe care susține că le-a avut cu liderul AUR și cu Laura Gherasim în legătură cu audierile publice.
Sunt o serie de influenceri care m-au înjurat, m-au jignit, nu port pică nimănui. Înțeleg că au fost manipulați, mințiți, manevrați, dar oamenii au înțeles și au văzut cu ochii lor de ce este capabil George Simion și gașca lui de slugi care îl înconjoară. Astăzi domnul Simion a prezentat împreună cu doamna Laura Gherasim un așa-zis raport, spun ei al comisiei de abuzuri și petiții din Camera Deputaților, din Parlament, nu mai știu cum se pare că era o comisie comună.
E o minciună din nou, pentru că acest raport nu este al comisiei. Cei care mă urmăriți de multă vreme știți că în luna ianuarie eu am invitat-o pe doamna Gherasim aici undeva în jur de 20 ceva ianuarie. M-am și uitat ieri pe mesajele cu George Simion. Am invitat-o în platou aici la Culisele Statului Paralel în speranța, crezând că demersul lor este unul serios. Vorbind la vremea aceea doamna Gherasim despre niște audieri publice. Ulterior am avut să înțeleg că de fapt Parlamentul nu a aprobat acea comisie de anchetă, iar acele audieri nu au fost audieri publice, a fost pur și simplu o conferință
a mai spus Anca Alexandrescu
Raportul care ar urma să ajungă la Comisia Europeană, criticat de realizatoarea TV
Anca Alexandrescu a susținut că le-a reproșat reprezentanților AUR că ar transmite informații false publicului. Ea a pus sub semnul întrebării și utilitatea raportului despre care Laura Gherasim ar fi spus că va fi tradus și trimis Comisiei Europene, invocând un document prezentat anterior în Statele Unite.
I-am reproșat atunci domnului Simion faptul că îi păcălește pe oameni și am spus că eu nu pot să accept minciunile doamnei Gherasim spuse aici în platou. Iar domnul Simion mi-a spus: ”lasă, important e mesajul pe care îl transmitem alor noștri”. Păi nu putem să-i mințim pe oameni. De altfel am înțeles astăzi de la doamna Gherasim că raportul va fi tradus și trimis Comisiei Europene. Deci cum? Raportul acesta va fi trimis Comisiei Europene, adică celor care au anulat alegerile din România, căci eu am prezentat din raportul din Camera Reprezentanților cele mai clare dovezi că tot ceea ce s-a întâmplat la București a fost făcut la ordinul și cu colaborarea Bruxelles-ului și a Parisului. Ordinele venite inclusiv la rețelele sociale. Am arătat documentele care există în Camera Reprezentanților.
Raportul cu care AUR s-a dus în America a fost realizat de domnul Aurelian Pavelescu. Ați văzut că a fost atunci depus. N-a existat nicio urmare. Deci ce vă face să credeți că acest așa-zis raport va lămuri lucrurile la Comisia Europeană și va avea un impact? Nu este decât un act electoral pe care domnul Simion îl face în continuare, tot pe spatele domnului Georgescu, în continuare lansează lozinci cu „trebuie să ne întoarcem la turul doi”. Păi a explicat și domnul Georgescu lucrurile acestea. Domnul Simion este disperat pentru că tot ceea ce am spus de șase luni de zile se întâmplă.
a declarat Anca Alexandrescu
Scenariul politic pentru 2028, în viziunea Ancăi Alexandrescu
Realizatoarea TV a vorbit și despre posibilitatea apariției unui grup conservator în Parlament, în contextul plecărilor unor parlamentari din partidele suveraniste către PSD. Alexandrescu a făcut referire la evoluțiile din POT și SOS, dar și la situația din PNL.
Au ajuns la vorba mea, l-am văzut și pe domnul Dungaciu ieri. Au realizat că statul, sistemul pregătește un așa-zis partid, acel naționalist corect, bun, un suveranist corect, cum îi spuneau ei, pentru 2028. După cum vedeți în fiecare zi PSD-ul mai ia parlamentari din zona suveranistă de la cealte partide pe listele cărora au candidat și acum nu mai sunt. POT, SOS și așa mai departe. Astăzi încă doi parlamentari, un senator și un deputat au trecut la PSD, în total 15 până acum. 15 parlamentari într-o lună de zile. Și vor mai trece și alții. Și veți vedea că în funcție de ce se va întâmpla și la PNL, probabil luna martie în funcție de congres, în funcție de cum îi dă afară Ilie Bolojan, se va face un grup conservator în Parlament.
a mai spus Anca Alexandrescu
Critici la adresa lui George Simion pentru strategia politică a AUR
Anca Alexandrescu a susținut că liderul AUR ar prefera să rămână în opoziție și a criticat lipsa unor demersuri concrete pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Ea a afirmat că reprezentanții PNL și USR nu vor susține o asemenea inițiativă și a acuzat că mesajele transmise de George Simion reprezintă doar „jocuri de glezne”.
Iar lucrurile vor fi foarte clare, domnul Simion știe lucrul acesta. Face joc de glezne, îi convine să stea în opoziție, după cum vedeți n-au fost nici alegeri anticipate și nici nu va fi suspendat domnul Nicușor Dan. Repetate rânduri i-am întrebat atât pe reprezentanții PNL cât și pe reprezentanții USR de ce nu semnează demersul de suspendare al lui Nicușor Dan? Nu vor semna niciodată. Sunt sătulă de aceste jocuri de glezne și de acest praf în ochi pe care George Simion îl aruncă în fața oamenilor
a declarat Anca Alexandrescu
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