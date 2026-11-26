Alexandru Rogobete, despre dezechilibrul din sistemul de asigurări de sănătate: ”Populismul este de vină, din păcate”
Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătății a spus, la Realitatea PLUS, că regretă că mesajul său inițial, transmis în legătură cu lipsa medicamentelor pentru pacienții oncologici, a fost perceput ca lipsit de empatie. Alexandru Rogobete a vorbit și despre contribuțiile la sănătate, accesul persoanelor neasigurate la tratamente și măsurile privind concediile medicale.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a revenit asupra reacției sale din momentul în care au apărut problemele legate de lipsa unor medicamente de pe piață. Întrebat dacă regretă felul în care a răspuns inițial, oficialul a spus că îi pare rău că mesajul său, în care a prezentat cifre, nu a transmis suficientă empatie față de pacienții afectați. Rogobete a precizat însă că regretul său este legat de oamenii care au trecut prin această situație, nu de reacțiile politice care au urmat.
Îmi pare rău că nu am anticipat lipsa de empatie dintr-un mesaj sec cu cifre. Dar vreau să mai spun o dată de ce am făcut asta. Cred că a fost prima dată când reacția mea a fost catalogată ca lipsă de empatie, pentru că eu nu sunt un om cu foarte multă empatie.
Nu îmi pare rău că a generat moțiuni, tot circul ăsta politic. Ăsta se făcea oricum îmi găseau ceva ce făceau, au profitat de moment. Dar îmi pare rău pentru oamenii care sunt în situația asta și care poate în acea zi și-au pierdut speranța că cineva e alături de ei.
Mi-am cerut scuze public și o fac în continuare. Mi-am cerut scuze în fața pacienților și în primul mandat. Aduceți-vă aminte, eram proaspăt ministrul Sănătății. Bolojan voia să taie tot de sus până jos. Am ieșit la pupitrul Guvernului și am spus «îmi cer scuze tuturor pacienților pentru că de multe ori sistemul nu e alături de ei». Asta e o problemă pe care eu o recunosc. N-am ascuns-o niciodată. Am fost omul care a scos cifre și nereguli din spitale pe care nu le-au spus foarte mult
a declarat Alexandru Rogobete
Ministrul susține că există un dezechilibru între contribuabili și beneficiarii serviciilor medicale
Discuția a continuat cu tema contribuțiilor la sănătate și a accesului la servicii medicale. Rogobete a contestat ideea că toți cetățenii plătesc lunar asigurări, susținând că sistemul s-a confruntat până recent cu un deficit important de contribuabili.
Aici e o discuție și o nuanță pe care nu pot să fiu în totalitate de acord cu dumneavoastră. Nu toți plătesc lună de lună. Și de aici apare un dezechilibru.
a spus Alexandru Rogobete
Întrebat dacă responsabilitatea nu aparține, în unele cazuri, angajatorilor, ministrul a pus problema pe seama populismului și a explicat că a urmărit îndeaproape modul în care este organizat sistemul de sănătate din Belgia, unde locuiesc părinții săi.
Nu, populismul e de vină din păcate. Vorbesc în mare cunoștință de cauză. Părinții mei locuiesc în Belgia de peste 20 de ani. Cunosc bine sistemul de acolo cum e organizat. Până anul trecut noi am avut un mare deficit de contribuabili și trebuie să recunoaștem asta. Un om plătea pentru alți patru care nu plăteau, dar beneficiau de servicii. Oricât ai încerca, nu se poate fără resursă.
Lucrurile trebuie separate și trebuie găsit un mecanism. Deci, în România și asigurații și neasigurații beneficiază de servicii de urgență și de chirurgie și de orice este nevoie gratuit. În România și asigurații și neasigurații care au boli cronice, și vă dau aici o listă: oncologie, boli cardiovasculare, diabet zaharat, boli neurologice, adică toate cele 16 programe ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate când sunt diagnosticați cu o astfel de boală, automat sunt incluși în programul de sănătate și beneficiază gratuit, fie că sunt asigurați, fie că nu, de toate serviciile.
a declarat Alexandru Rogobete
Rogobete invocă situația concediilor medicale și măsurile propuse de Bolojan
În discuția despre decizia privind coasigurații și nemulțumirea unor români față de accesul cetățenilor ucraineni la servicii medicale gratuite în România, ministrul a spus că subiectul trebuie analizat cu toate nuanțele sale. A oferit apoi exemplul concediilor medicale și a povestit cum s-a opus unei măsuri care ar fi afectat inclusiv pacienții oncologici.
De acord, este o discuție lungă, este o nuanță. Vă dau un alt exemplu, facem o scurtă paranteză, dar e în același subiect, concediile medicale. Aici există două realități.
Am dat drumul la ancheta aia cu concediile medicale. Au început să se reducă, nu dispare fenomenul peste noapte, dar s-a redus semnificativ povestea cu concediile medicale fictive. Între timp, dar din păcate a venit Bolojan și a zis avem nevoie de bani la sănătate. Prima zi taie de sus până jos. Și am zis, «dom'le, nu putem face asta. Și am dat câteva explicații. Avem pacienți oncologici care beneficiază de radioterapie. Radioterapia se face, să dau un exemplu, o dată pe săptămână timp de, nu știu, patru săptămâni sau șase săptămâni. Asta înseamnă că oamenii ăia vor avea neplătite șase, șapte zile pe lună. Despre ce vorbim?» Și a zis nu, exclus fără excepții.
Acum nu-și o asumă cei care astăzi erau împotriva mea în Parlament. Vorbesc aici de USR și de USR-ul din PNL, până acum patru săptămâni aplaudau aceste măsuri. Astăzi ei se simt revoltați că sistemul de sănătate este sub presiune financiară? Păi despre ce vorbim? Voi până acum patru săptămâni spuneați că împreună cu Bolojan ați făcut reforme. Ăsta e rezultatul.
a declarat Alexandru Rogobete
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