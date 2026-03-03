Eurostat: Inflaţia în zona euro a crescut până la 1,9% în luna februarie

Sursă: realitatea.net

Conform datelor Eurostat, inflaţia în cele 21 de state din zona euro a crescut până la 1,9% în luna februarie 2026.

Rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut până la 1,9% în luna februarie, potrivit datelor Eurostat, rămânând astfel sub ținta Băncii Centrale Europene, înaintea unei posibile lovituri ce ar urma să fie înregistrată în urma exploziei cotaţiilor la petrol şi gaze din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Conform datelor Eurostat, inflaţia în cele 21 de state din zona euro a crescut până la 1,9% în luna februarie 2026, de la un nivel de 1,7% în luna ianuarie 2026, peste estimările analiştilor care mizau pe un avans al preţurilor de 1,7%.

Totodată, inflaţia de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, a crescut până la 2,4%, de la un nivel de 2,2%. Inflaţia de bază este indicatorul urmărit cu atenţie de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Accelerarea inflaţiei în zona euro poate fi explicată mai ales prin preţurile la servicii, ce au înregistrat o creştere anuală de 3,4% în luna februarie, în urma unei creșteri de 3,2% în ianuarie, urmate de preţurile la alimente, alcool şi ţigări care au înregistrat o creştere de 2,6%. În sens invers, preţurile la energie au înregistrat un declin de 3,2% luna trecută, după o scădere de 4% în luna ianuarie.

Datele publicate de Eurostat, marţi, sunt preliminare, urmând ca o estimare revizuită, care să includă şi datele privind inflaţia în Uniunea Europeană (UE), să fie dată publicităţii în data de 18 martie.

Însă, cifrele pentru luna februarie nu mai au o importanţă atât de mare acum, deoarece factorii de decizie se vor concentra asupra modului în care războiul din Orientul Mijlociu şi creşterea cu peste 10% a preţurilor petrolului ar putea afecta inflaţia şi creşterea economică, potrivit agenției Reuters, citată de Agerpres.

Comercianţii cu amănuntul de combustibil transferă costurile crescute asupra şoferilor în doar câteva zile, astfel încât impactul asupra preţurilor ar putea fi destul de rapid, în situația în care conflictul continuă să limiteze producţia sau livrările de energie mai mult de câteva zile.

Estimările analiștilor

Analiştii de la JP Morgan estimează că o creştere de 10% a preţurilor ţiţeiului Brent ar creşte inflaţia generală cu 0,11 puncte procentuale în termen de trei luni. În acest context, mişcarea preţurilor la energie observată în ultima săptămână ar creşte inflaţia cu aproximativ 0,2 puncte procentuale, dacă preţurile s-ar stabiliza la nivelul actual, au argumentat analiştii.

În luna ianuarie, rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a scăzut până la 2% în ianuarie, de la un nivel de 2,3% luna precedentă, iar România a fost în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în data de 18 februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.