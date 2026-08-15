Ministra Mediului va convoca de urgenţă conducerea Romsilva în urma raportului ANAP

Conducerea Romsilva va fi convocată de urgenţă la Ministerul Mediului, în urma raportului ANAP potrivit căruia regia a atribuit în proceduri fără publicare contracte de 28 de milioane de lei în anul 2025, menţinându-se pe locul al doilea la nivel naţional, a anunţat sâmbătă ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.
"Romsilva se menţine pe locul al doilea la nivel naţional în topul instituţiilor care folosesc aceste proceduri de atribuire, iar 82,75% dintre proceduri au fost justificate prin 'extremă urgenţă'. Datele provin din analiza realizată şi publicată ieri (vineri, n.r.) de ANAP (Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice). O să convoc de urgenţă conducerea Romsilva la Ministerul Mediului pentru a vedea ce măsuri vor fi dispuse de reprezentanţii Romsilva pentru a îndrepta această realitate", a scris Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook.
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) a anunţat, vineri, că Romsilva a derulat anul trecut 371 de proceduri de negociere fără publicare prealabilă, cu o valoare totală atribuită de 28,25 milioane de lei, menţinându-se pe locul al doilea la nivel naţional, iar 82,75% dintre proceduri au fost justificate prin 'extremă urgenţă'.
Potrivit unui comunicat al ANAP, procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare este prevăzută de legislaţia achiziţiilor publice şi poate fi utilizată în situaţiile expres şi limitativ prevăzute de lege, cu respectarea condiţiilor şi cerinţelor aplicabile.
Preşedintele ANAP, Raluca Rogoz, subliniază că negocierea fără publicare prealabilă reprezintă o excepţie de la procedurile competitive de atribuire, iar nivelul de utilizare identificat justifică o monitorizare atentă şi constantă.
Raportul ANAP a fost transmis Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a fost adus la cunoştinţa Curţii de Conturi a României şi Consiliului Concurenţei, pentru analiză şi, după caz, pentru dispunerea măsurilor care intră în sfera competenţelor legale ale acestor instituţii.
AGERPRES