Economie· 1 min citire

Pensiile înghețate, efect devastator. Românii au pierdut peste 12.800 de lei în doi ani: cifre dezastruoase

Pensii înghețate

Pensii înghețate

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 13:03
Actualizat11 aug. 2026, 13:04
Sursărealitatea.net

Cifre șocante în privința pensiilor. Potrivit datelor, românii au pierdut 12.840 de lei în doi ani din cauza pensiilor înghețate. În acest context, specialiștii avertizează că situația este una cu adevărat gravă, din moment ce țara se află în criză, iar prețurile au crescut pe toate palierele.

Cât au pierdut pensionarii fără aplicarea legii

Valoarea punctului de referință (81 de lei din anul 2024)
Dacă s-ar fi aplicat indexarea în cei doi ani – valoarea punctului de referință – 107 lei
Pierderea lunară în medie fără indexare – 535 lei
Pierderea anuală în medie fără indexare – 6.420 lei
Pierderea în cei doi ani de înghețare – 12.840 lei
Puterea de cumpărare s-a prăbușit
pensie de 3.000 de lei în 2021 sageata in jos puterea de cumpărare reală acum - 2.340 de lei
nivelul pensiei necesar pentru a recupera puterea de cumpărare - 5.000 de lei

Sursa: Realitatea PLUS

Ce măsuri au luate alte state

Germania
Iulie 2024 – pensiile au fost indexate cu 4,57%
Iulie 2025 – pensiile au fost indexate cu 3,5%

Franța
Ianuarie 2024 – pensiile au fost indexate cu 5,3%
Ianuarie 2025 – pensiile au fost indexate cu 2,2%
SURSA: Realitatea PLUS 

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