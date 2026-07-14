Război în Orient, dezastru la pompe. Când se va opri creșterea la carburanți?

Publicat 14 iul. 2026, 09:44 Sursă Realitatea.Net

Războiul din Orientul Mijlociu, deși nu este chiar un conflict armat deschis, precum cel dintre Rusia și Ucraina, are efecte devastatoare mult mai pregnante asupra pieței energetice internaționale din cauza faptului că peste jumătate din țiței este extras de acolo. Mai mult, principala rută de transport a petrolului trece prin, deja celebra, Strâmtoare Ormuz, controlată de Iran. Iar cum Teheranul atacă „orice mișcă” prin strâmtoare, aproape nimeni nu se mai riscă să transporte pe acolo. Motiv pentru care lipsa nu poate fi acoperită imediat din alte părți, cererea rămâne extrem de ridicată, iar prețurile la fel.

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