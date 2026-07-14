Război în Orient, dezastru la pompe. Când se va opri creșterea la carburanți?

Războiul din Orientul Mijlociu, deși nu este chiar un conflict armat deschis, precum cel dintre Rusia și Ucraina, are efecte devastatoare mult mai pregnante asupra pieței energetice internaționale din cauza faptului că peste jumătate din țiței este extras de acolo. Mai mult, principala rută de transport a petrolului trece prin, deja celebra, Strâmtoare Ormuz, controlată de Iran. Iar cum Teheranul atacă „orice mișcă” prin strâmtoare, aproape nimeni nu se mai riscă să transporte pe acolo. Motiv pentru care lipsa nu poate fi acoperită imediat din alte părți, cererea rămâne extrem de ridicată, iar prețurile la fel.
Aprovizionarea globală cu energie este din nou sub o presiune uriașă din cauza agravării ostilităților din Orientul Mijlociu. Punctul fierbinte al crizei s-a mutat în Strâmtoarea Ormuz—coridorul maritim esențial care leagă Golful Persic de Oceanul Indian, prin care tranzitează o mare parte din exporturile globale de gaze și petrol.
După ce două petroliere au fost lovite în zonă, incident soldat cu un deces și opt răniți, traficul maritim s-a prăbușit. Multe companii de transport au ales deja să evite această rută periculoasă. Situația este tensionată suplimentar de declarațiile contradictorii venite de la Washington și Teheran privind controlul militar asupra acestei strâmtori strategice.
Cotațiile internaționale sunt în plină ascensiune
Reacția piețelor de mărfuri a fost imediată, generând temeri palpabile privind evoluția prețurilor la pompă în perioada următoare:
Petrolul Brent (referința pentru piața europeană): A depășit pragul de 84 de dolari pe baril, consolidând avansul masiv de aproape 10% înregistrat în ședința anterioară.
Petrolul american WTI: A urmat aceeași tendință ascendentă, stabilizându-se în jurul valorii de 79,2 dolari pe baril.
Deși prețurile actuale sunt încă sub recordurile istorice de 120 de dolari atinse în crizele trecute, ritmul accelerat de creștere indică faptul că piețele iau în calcul un risc major de întrerupere pe termen lung a livrărilor.
Efect de domino pe burse: Tehnologia și gigantul AI, primele victime
Undele de șoc geopolitice s-au propagat instantaneu pe marile piețe financiare, declanșând retrageri masive de capital din activele de risc:
Asia pe minus: Indicele nipon Nikkei a pierdut 1%, în timp ce bursa din Coreea de Sud s-a prăbușit cu peste 3%. Piețele din China și Australia au încheiat, de asemenea, ziua pe teritoriu negativ.
Corecții pe Wall Street: Teama de instabilitate a lovit direct sectorul tehnologic de vârf. Acțiunile companiilor din prima linie a inteligenței artificiale, cum ar fi Nvidia și Micron Technology, au înregistrat deprecieri din cauza temerilor că evaluările lor spectaculoase vor fi greu de susținut într-un climat economic global fragil.
Amenințarea inflaționistă: Ce înseamnă acest blocaj pentru buzunarele consumatorilor
Dincolo de cifrele de pe burse, realitatea din teren ar putea deveni extrem de aspră pentru populație. Orice scumpire a petrolului se traduce aproape instantaneu în costuri logistice mai mari, afectând prețul carburanților, al energiei electrice și, implicit, al bunurilor de larg consum.
Dacă prețurile la pompă vor continua să crească, băncile centrale—inclusiv Rezerva Federală a SUA (Fed) și Banca Centrală Europeană (BCE)—ar putea fi forțate să mențină dobânzile de referință la niveluri ridicate sau chiar să le majoreze din nou pentru a tempera inflația. Un astfel de scenariu ar scumpi creditele, ar bloca investițiile și ar frâna sensibil creșterea economică globală.