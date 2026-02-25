Avocata șpăgară din PNL, în fața magistraților. Vrea să scape de arestul la domiciliu

Sursă: realitatea.net

Avocata șpăgară nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

Adriana Georgescu, avocata șpăgară din PNL, este chiar în aceste momente în fața magistraților de la Înalta Curte de Casație si Justitie.

În aceste momente se judecă contestația arestului la domiciliu.

La sosirea la Înalta Curte, avocata șpăgară nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

Avocata Adriana Georgescu a ajuns în fața magistraților

„Doamna Georgescu cum ați făcut acele finanțări în campania lui Nicușor Dan? Din ce bani? Câți oameni de afaceri ați convins în acest sens? Câte milioane s-au dus în campanie și unde?

Puteți să vorbiți chiar dacă aveți probleme cu piciorul. Câte optimizări ați făcut? Ați încercat să optimizați dosarul? Pe Florian Coldea îl cunoașteți? Ați vorbit cu el? V-ați cunoscut cu el?

Este important să clarificați aceste lucruri. Când ați vorbit ultima oară cu Ilie Bolojan? Ce influență aveați? Ce i-ați promis? I-ați promis și lui anumite beneficii? Cum ați vrut să-l arestați pe Hubert Thuma?

Dădeați ordine în partidul PNL? Mai sunt și alte persoane din PNL implicate?”, o întreabă jurnalista Alessia Păcuraru pe avocata Adriana Georgescu.