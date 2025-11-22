Bolojan: Nu cred că se întâmplă nimic dacă se reduce suma forfetară pentru parlamentari cu 10%

Premierul Ilie Bolojan a pledat, vineri, pentru adoptarea pachetului care vizează reducerea cheltuielilor în administrație, menționând că nu crede că 'se întâmplă nimic' dacă suma forfetară pentru parlamentari s-ar reduce cu 10%.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre bolojanguvernreduceriPNLcubreforma