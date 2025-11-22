Bolojan: Nu cred că se întâmplă nimic dacă se reduce suma forfetară pentru parlamentari cu 10%

Premierul Ilie Bolojan a pledat, vineri, pentru adoptarea pachetului care vizează reducerea cheltuielilor în administrație, menționând că nu crede că 'se întâmplă nimic' dacă suma forfetară pentru parlamentari s-ar reduce cu 10%.
Premierul Ilie Bolojan a pledat, vineri, pentru adoptarea pachetului care vizează reducerea cheltuielilor în administrație, menționând că nu crede că 'se întâmplă nimic' dacă suma forfetară pentru parlamentari s-ar reduce cu 10%.
'Voi susține adoptarea acestui pachet și sper că, în perioada următoare, discutând toate aspectele care au fost contradictorii în aceste zile, să ajungem la o soluție, în așa fel încât fiecare instituție, de la Parlamentul României - nu cred că se întâmplă nimic dacă se reduce suma forfetară cu 10% la parlamentari, de exemplu - la alte instituții, participă la acest efort, în așa fel încât să trecem România cât mai repede prin această situație dificilă. Cu cât adoptăm aceste măsuri mai repede, cu atât perioada se va scurta, iar costurile sociale se vor scurta', a explicat el, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria.
Bolojan a pledat și pentru o comasare a dispeceratelor de la Poliția locală, Poliția județeană, Poliția municipală, de la Jandarmerie sau Poliția de frontieră. În acest fel o mie de persoane ar putea deveni disponibile pentru a asigura siguranța în stradă. De asemenea, s-ar putea asigura o coordonare mai bună a echipajelor, a evidențiat premierul.
Potrivit acestuia, mii de jandarmi se ocupă de pază cu normă întreagă la foarte multe instituții, precum sediile Curții de Conturi.
'Acolo nu ai activitate după-amiaza, nu ai activitate sâmbăta și duminica. În loc să ai cinci jandarmi la fiecare sediu de Curte de Conturi, poți să ai un singur jandarm de dimineață, iar în afara programului un sistem de dispecerat cu camere de luat vederi, așa cum este în mii de companii private din România. Asigură paza obiectivului cu un personal mult redus și cu costuri mult reduse. Cele 2.000 - 2.500 de posturi de jandarmi se duc în pază, se duc în stradă, să combată infracțiunile și să asigure siguranța cetățenilor', a subliniat el.
Ilie Bolojan a punctat propunerile ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, pentru eficiență și reducerea cheltuielilor în administrație.
'Acolo unde ai deficit de personal - cum există la Interne - ai varianta să angajezi noi oameni, ceea ce înseamnă noi cheltuieli, sau ai varianta să redistribui oameni, să faci lucrurile mai eficient. Asta trebuie făcut prima dată, ca să avem o siguranță mai bună. Și, da, dacă se dovedește că trebuie să facem și angajări, trebuie făcute angajări', a completat el.
Totodată, premierul a subliniat importanța accesării fondurilor europene: 'Singura formulă pe care o putem avea pentru a ține echilibrele bugetare și a avea o economie stabilă în România în anul următor ține de aceste două aspecte: să ne scădem cheltuielile și să ne accesăm fondurile europene. Cel mai mare sprijin pe care îl putem da economiei românești - cel mai mare pachet imediat de sprijin - este accesarea celor 10 miliarde de euro care reprezintă componenta din PNRR pe care trebuie să o accesăm până în luna august anul viitor'.
Sursa: Realitatea Din PNL