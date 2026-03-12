Bombă pe scena politică internațională: Spania își retrage ambasadorul din Israel

Sursă: realitatea.net

Guvernul de la Madrid a făcut un pas diplomatic care arată cât de tensionate au devenit relațiile cu Israelul. Autoritățile spaniole au decis retragerea ambasadorului din Tel Aviv, măsură care marchează o nouă escaladare în disputa dintre cele două state.

Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial al Spaniei și confirmă că executivul condus de Pedro Sánchez a ales să reducă nivelul reprezentării diplomatice.

Informația a fost relatată de Al Jazeera , care notează că ambasada Spaniei nu va fi închisă, însă activitatea acesteia va fi gestionată de acum înainte de un însărcinat cu afaceri.

Prin această schimbare, Madridul transmite un semnal clar de răcire a relațiilor bilaterale cu statul israelian.

Relații tensionate după acuzațiile privind Gaza

Conflictul diplomatic dintre cele două guverne nu este unul nou. În ultimele luni, relațiile s-au deteriorat constant, în special după declarațiile premierului spaniol privind operațiunile militare ale Israelului în Fâșia Gaza.

Pedro Sánchez a condamnat în repetate rânduri intervențiile armate ale Israelului, pe care le-a descris drept „genocid”. Afirmațiile sale au stârnit reacții dure la Tel Aviv și au alimentat schimburi de acuzații între oficialii celor două țări.

De altfel, guvernul spaniol își recheamase ambasadorul încă din septembrie anul trecut, moment în care disputa diplomatică escaladase după critici venite din partea liderilor israelieni la adresa politicilor Madridului.

Un alt moment care a provocat tensiuni majore a fost decizia Spaniei de a recunoaște statul palestinian în 2024. Madridul s-a alăturat atunci unui grup restrâns de state europene care au făcut acest pas, alături de Irlanda, Slovenia și Norvegia. Decizia a fost criticată vehement de Israel, care a considerat gestul drept o provocare diplomatică.

Mesaj direct către Washington: „Nu războiului”

Premierul spaniol nu a intrat doar în conflict diplomatic cu Israelul, ci și într-o dispută politică mai amplă cu administrația americană.

În ultimele luni, Pedro Sánchez a criticat deschis strategia militară adoptată de Donald Trump și de Israel în ceea ce privește conflictul cu Iran.

Într-un discurs susținut la Palatul La Moncloa, liderul guvernului spaniol a rezumat poziția Madridului printr-un mesaj categoric: „Nu războiului”.

El a avertizat că o intervenție militară de amploare în Orientul Mijlociu ar putea declanșa consecințe grave la nivel global, atât din punct de vedere geopolitic, cât și economic. Premierul a invocat inclusiv precedentul creat de invazia din Războiul din Irak din 2003, care a destabilizat regiunea pentru mulți ani.

O poziție diferită de cea a altor state din Uniunea Europeană

Linia politică adoptată de Madrid se distanțează vizibil de pozițiile mai prudente ale altor guverne europene.

În timp ce multe state din Uniunea Europeană au preferat să evite declarațiile dure legate de conflictul din Orientul Mijlociu, guvernul spaniol a ales să adopte un ton mult mai critic față de Washington și față de Tel Aviv.

Prin aceste poziții, Pedro Sánchez a ajuns să fie perceput drept unul dintre cei mai vocali contestatari europeni ai politicilor externe promovate de Donald Trump.

Disputa nu se limitează doar la conflictul din Orientul Mijlociu. Liderul spaniol a criticat și presiunile venite din partea Washingtonului privind majorarea cheltuielilor militare în cadrul NATO, dar și politicile dure ale administrației americane în domeniul migrației.

Calcul politic înaintea alegerilor

Analiștii politici spun că pozițiile ferme ale premierului spaniol sunt influențate și de contextul politic intern din Spania.

Partidul socialist condus de Pedro Sánchez se pregătește pentru o perioadă electorală dificilă, iar confruntarea directă cu Donald Trump este văzută de o parte a strategilor politici drept o mișcare care mobilizează electoratul de stânga.

Sondajele arată că liderul american este extrem de nepopular în rândul opiniei publice spaniole, iar discursul critic față de Washington este bine primit de o parte importantă a alegătorilor.

Pe de altă parte, opoziția conservatoare avertizează că linia diplomatică adoptată de guvern ar putea avea consecințe serioase. Criticii spun că politica externă promovată de Madrid riscă să izoleze Spania atât în interiorul NATO, cât și în cadrul Uniunea Europeană, într-un moment în care tensiunile internaționale cresc rapid.