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Politica· 1 min citire
Cătălin Cherecheș află dacă revine în închisoare. Instanța judecă astăzi contestația DNA
Cătălin Cherecheș/ Inquam Photos
Publicat10 iul. 2026, 13:01
SursăRealitatea PLUS
Cătălin Cherecheș ar putea reveni în spatele gratiilor. Magistrații judecă astăzi contestația depusă de DNA împotriva deciziei de eliberare condiționată a fostului primar al municipiului Baia Mare. Condamnat definitiv în 2024 la cinci ani de închisoare pentru luare de mită, Cherecheș a fost eliberat condiționat pe 16 iunie.
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