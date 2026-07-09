Politica· 2 min citire

Petrișor Peiu (AUR): "Susținem guvernul lui Nicușor Dan dacă dăm premierul"

Scris deStoica Marian
Publicat9 iul. 2026, 07:53
Sursărealitatea.net

„AUR susține noul Guvern doar dacă dă premierul”, a anunțat Petrișor Peiu. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, liderul senatorilor AUR a spus că formațiunea politică din care face parte va merge la consultările de la Cotroceni, dacă Nicușor Dan decide să îi cheme pentru formarea noului Executiv. Totodată, Petrișor Peiu a dezvăluit că AUR va accepta o coaliție cu partidele care acceptă programul AUR de guvernare.

Petrișor Peiu: Păi, când ne cheamă, se vor numi consultări și vom fi prezenți. Poate să ne convingă să susținem un guvern dacă ne dă funcția de prim-ministru. Atunci, cu dragă inimă îl vom susține.

Realitatea PLUS: Cu cine mai degrabă ar face AUR adunarea pentru un guvern? Cu care partide? Cu partea de la Bolojan și USR-ul sau cu partea de la PSD și UDMR?

Petrișor Peiu: Cu partidele care vor accepta programul AUR ca bază de discuție.

Realitatea PLUS: Adică e deschisă... e deschisă ușa către negocieri?

Petrișor Peiu: E deschisă pentru toată lumea, sigur. Până la urmă, noi nu ne vrem... nu vrem să negociem ideologii, ci vrem să negociem principii de guvernare.

Realitatea PLUS: Ce e mai important: să aveți premier sau să fie acceptate lucruri pe care le doriți pentru electorat?

Petrișor Peiu: Ambele. Ambele. Ambele sunt... ambele condiții sunt importante. Nu se poate renunța. Pentru că, dacă n-avem premier, ce garanție avem că vom fi luați în serios? Când va fi cazul să primim mandatul de premier, vom avea un nume propus. Că nu cred că... președintele vrea o listă scurtă să-și dea el cu părerea pe cine să nominalizeze din acea listă scurtă.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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