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Mirabela Grădinaru, surprinsă într-un schimb de cuvinte cu Donald Trump. Ce a spus Nicușor Dan despre moment

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 8 iul. 2026, 11:41

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a avut un scurt schimb de cuvinte cu președintele american Donald Trump. Momentul a fost surprins într-o fotografie de familie realizată de presa internațională, iar șeful statului a explicat ulterior cum a avut loc întâlnirea.

Cum a avut loc momentul

Nicușor Dan a spus că discuția dintre Mirabela Grădinaru și liderul american a fost una scurtă, de politețe. Președintele a explicat că se afla în spatele lui Donald Trump, iar în momentul în care liderul american s-a întors, i-a prezentat-o pe partenera sa.

Ce a spus Nicușor Dan

Întrebat ce au discutat cei doi în timpul fotografiei de familie, Nicușor Dan a precizat că nu a fost vorba despre o conversație amplă, ci doar despre un schimb scurt de formule de politețe.

„Nu, nu, au fost fraze de politețe. Am stat în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela. Cam asta a fost.”

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