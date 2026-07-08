Nicușor Dan, despre trupele americane din Europa: „Nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic”
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai NATO, desfășurată la Ankara, Turcia. Miercuri, acesta a făcut o declarație de presă în care a vorbit despre proiectul de declarație al summitului, creșterea cheltuielilor militare și importanța flancului estic.
„În proiectul de declarație se menționează unitate, articol 5, da? Adică apărarea colectivă întregului teritoriu NATO și legătura transatlantică. Este un summit la un an după cel de la Haga de anul trecut, în care s-a agreat o creștere a cheltuielilor militare. Și este un fel de bilanț la un an ce s-a întâmplat de atunci. Răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este acum în ce măsură banii ăștia se transformă în echipamente. Și o să vedeți, sunt lansate mai multe, în cadrul NATO, sunt lansate mai multe astfel de proiecte care să dinamizeze producția de echipamente.”
Șeful statului a mai spus că în proiectul de declarație este menționată amenințarea rusă, ceea ce vizează direct flancul estic și războiul din Ucraina. Nicușor Dan a precizat că România va insista, ca și până acum, pe importanța Mării Negre, dar și pe proiectele care țin de apărare, producție de echipamente și tehnologii noi.
„Important de asemenea că în declarație, în proiectul de declarație, se menționează amenințarea rusă, deci implicit flancul estic, evident războiul din Ucraina. Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Progresele pe care le-am făcut, după cum știți, pe partea de Uniunea Europeană cu acel hub civil de securitate. Și, așa cum v-am anunțat, parte din aceste programe de producție de echipamente este înființarea, și nu numai producție de echipamente, dar și introducerea noilor tehnologii, cercetare-dezvoltare în echipamentele militare pe care industria aliatelor le produce. Și parte din proiectele care sunt lansate este această bancă pentru apărare, la care noi suntem fondatori și această bancă va avea un sediu principal în Canada, va avea un sediu european în Luxemburg și va avea două sedii secundare pe flancul estic, una în țările baltice și una în România. E important. Cam atât la momentul ăsta despre.”
Discuții cu senatorii americani despre prezența militară în România
Nicușor Dan a vorbit și despre discuția avută cu o echipă de senatori americani, în care au fost abordate atât subiecte legate de NATO, cât și teme care țin de relația bilaterală dintre România și Statele Unite. Șeful statului a spus că România este interesată de continuarea prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre, dar și de dezvoltarea relațiilor economice.
„După cum știți, am avut o discuție ieri cu o echipă de senatori americani, în care am discutat și de NATO, lucruri pe care vi le-am spus, și am discutat și de relația bilaterală, unde evident că ne interesează continuarea prezenței americane, a armatei americane pe teritoriul nostru. Am vorbit de extinderea de la Mihail Kogălniceanu, pe care o cunoașteți, și bineînțeles am vorbit de oportunitățile de extindere a schimburilor economice cu Statele Unite și de prezența economică a companiilor americane în România”, a declarat Nicușor Dan.
Întrebat despre o posibilă retragere a trupelor americane
Întrebat dacă România ar trebui să se aștepte la o revizuire a prezenței militare americane în Europa, după declarațiile președintelui american privind retragerea trupelor, Nicușor Dan a spus că discuția trebuie privită în contextul reechilibrării contribuțiilor de securitate între Statele Unite și aliații europeni.
„În primul rând, așa cum v-am spus mai devreme, ce a fost summitul de la Haga de anul trecut? A fost o încercare de reechilibrare a contribuțiilor de securitate între Statele Unite și ceilalți parteneri. Dacă ați văzut proiectul de declarație al summitului acestuia, o să vedeți că în mai multe locuri se vorbește de contribuția Canadei și a statelor europene. Deci suntem pe traseul bun pentru echilibrare. Acum, parte din contribuția care se cuantifică în bani este și prezența trupelor americane în Europa. Și bineînțeles că asta o să fie o discuție pe termen scurt, mediu și lung din momentul ăsta. Reechilibrare înseamnă inclusiv asta. Însă, prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, eu, în momentul acesta, nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic”, a spus șeful statului.
Atmosfera de la dineul summitului NATO
Nicușor Dan a fost întrebat și despre atmosfera de la dineul de început al summitului, în contextul declarațiilor făcute de președintele american la adresa aliaților. Șeful statului a spus că nu a simțit o atmosferă de ruptură transatlantică și că discuțiile dintre lideri au fost relaxate.
„Nu, deloc. Bine, dar, cum să spun, e o diferență tot timpul între politici și oameni. Știți? Adică oamenii socializează, discută, râd. Asta este limbajul social în perioada pe care o trăim și una e una, alta e alta. Dar a fost o atmosferă destinsă”, a spus Nicușor Dan.
Sistemul de supraveghere de la Marea Neagră
Președintele a vorbit apoi despre securitatea la Marea Neagră, în contextul testării unui sistem autonom de supraveghere al Gărzii de Coastă. Nicușor Dan a spus că întărirea supravegherii este un proces în desfășurare, atât pe zona aeriană, cât și pe cea maritimă.
„Așa cum vorbim și de drone aeriene pe 60 de kilometri de Dunăre, așa vorbim și de drone maritime la țărmul Mării Negre. Deci este un proces. Este un proces în care pe zi ce trece suntem mai buni. Ce înseamnă suficient față de ce tip de amenințări? Asta e o întrebare amplă”, a declarat șeful statului.
Raportul privind incidentul cu drona
Întrebat dacă este gata raportul privind incidentul cu drona din portul Constanța, Nicușor Dan a spus că există un raport preliminar, dar și un dialog început cu partea ucraineană. Președintele a precizat că raportul complet va fi finalizat după ce România va primi răspunsurile solicitate.
„În ceea ce privește incidentul, pe de o parte, există un raport preliminar în care toate instituțiile au dat toate răspunsurile care țineau de ele. Apoi întrebările către partea ucraineană au fost sintetizate, venind de la toate instituțiile, au fost sintetizate. Și există un dialog care a început cu partea ucraineană, căreia am și transmis aceste întrebări. Deci în momentul în care aceste întrebări vor primi răspuns, vom avea și raportul complet”, a spus Nicușor Dan.
Companiile românești din industria de apărare, sprijinite în relația cu aliații NATO
Nicușor Dan a fost întrebat dacă statul român le facilitează companiilor private din industria de apărare discuții reale cu aliații NATO sau dacă este vorba doar despre întâlniri de curtoazie. Șeful statului a spus că România este într-un proces în care instituțiile trebuie să colaboreze mai bine cu mediul privat, inclusiv pentru promovarea companiilor românești din domeniul militar.
„Și aici suntem într-un proces. Adică, în general, care este relația între mediul privat românesc, companiile românești și statul român, vorbind aici de reprezentanțele noastre externe? E un proces în care înțelegem cu toții că trebuie să colaborăm și că rolul Ministerului de Externe este și să promoveze, și în cazul industriei militare și Ministerul Apărării, companiile românești. Și e progres, da, n-aș spune că este foarte departe”, a declarat Nicușor Dan.
Întrebarea a vizat și banca de apărare anunțată în cadrul summitului NATO, care va avea un sediu secundar pe flancul estic, inclusiv în România. Nicușor Dan a legat acest subiect de nevoia de colaborare între stat și companiile românești, în special în zona industriei de apărare.
România vrea menținerea trupelor americane și investiții din SUA
Președintele a fost întrebat și cum va valorifica România sprijinul oferit Statelor Unite, în contextul discuțiilor despre relația bilaterală. Nicușor Dan a spus că există progres în dialogul dintre cele două părți, dar că nu poate avansa un calendar.
„Păi, progresăm pe discuțiile bilaterale. Dar nu o să pot să anticipez acum calendar, lucruri care țin de ambele părți, pentru că n-ar fi potrivit. Ce pot să spun este că la nivel de dialog și de exprimare reciprocă de intenții există progres”, a spus șeful statului.
Nicușor Dan a precizat că principalele obiective urmărite de România în relația cu Statele Unite sunt menținerea prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre și extinderea investițiilor americane în România.
„Punctele principale sunt menținerea prezenței trupelor americane în România și extinderea investițiilor americane în România”, a declarat Nicușor Dan.
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