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Politica· 1 min citire
Voucherele de vacanță, folosite tot mai puțin: decontările au scăzut cu peste 60% din cauza măsurilor de austeritate
Efectele măsurilor de austeritate se resimt și în turism. Tot mai puțini români folosesc voucherele de vacanță, iar decontările către unitățile de cazare au scăzut cu peste 60% în primele luni ale acestui an. Reprezentanții industriei avertizează că reducerea valorii voucherelor îi determină pe mulți să renunțe la vacanțele în România, iar impactul asupra sectorului turistic este unul semnificativ, potrivit Realitatea PLUS.
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