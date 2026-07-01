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Actualitate· 1 min citire
A murit Victor Willis, solistul trupei Village People, coautorul celebrului hit „YMCA”
Victor Willis/Profimedia
Publicat1 iul. 2026, 12:52
Sursărealitatea.net
Victor Willis, solistul trupei disco Village People și coautor al celebrului hit „YMCA”, a murit la vârsta de 74 de ani. Vestea tristă a fost anunțată de familie și confirmată de reprezentanții trupei.
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