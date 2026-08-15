Procesiune spectaculoasă în Maramureș! Mii de oameni au refăcut traseul de pelerinaj de Adormirea Maicii Domnului

Publicat 15 aug. 2026, 12:30 Actualizat 15 aug. 2026, 12:38 Sursă Realitatea PLUS

Sunt momente pline de emoție la Mănăstirea Moisei din Maramureș. Zeci de mii de pelerini sunt așteptați la hramul Adormirii Maicii Domnului. Credincioșii vin din toate colțurile țării pentru a participa la slujbele dedicate sărbătorii de Sfânta Maria Mare.

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