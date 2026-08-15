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Actualitate· 1 min citire
Procesiune spectaculoasă în Maramureș! Mii de oameni au refăcut traseul de pelerinaj de Adormirea Maicii Domnului
Publicat15 aug. 2026, 12:30
Actualizat15 aug. 2026, 12:38
SursăRealitatea PLUS
Sunt momente pline de emoție la Mănăstirea Moisei din Maramureș. Zeci de mii de pelerini sunt așteptați la hramul Adormirii Maicii Domnului. Credincioșii vin din toate colțurile țării pentru a participa la slujbele dedicate sărbătorii de Sfânta Maria Mare.
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