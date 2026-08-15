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Mii de credincioși la Prohodul Maicii Domnului. Pelerini din toată țara s-au strâns noaptea trecută la Mănăstirea Pantocrator

Realitatea de Maramures
Scris deRealitatea de Maramures
Publicat15 aug. 2026, 08:08
Actualizat15 aug. 2026, 08:57
SursăRealitatea PLUS

Mii de credincioși au participat noaptea trecută la prohodul Maicii Domnului, slujba care se face în fiecare an cu o seară înainte de Sfântă Mărie. La mănăstirea Pantocrator au venit oameni din toate colțurile țării care participă și la slujba de maslu și la dezlegări.

Mii de credincioși din toată țara au participat noaptea trecută la Prohodul Maicii Domnului. La Mănăstirea Pantocrator, pelerinii s-au strâns în număr mare pentru a lua parte la slujba de dinaintea sărbătorii de Sfânta Maria, dar și la rugăciunile de Maslu și dezlegări.

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