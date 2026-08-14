Trump lovește din nou China! Taxe vamale de până la 100% pentru dronele importate în SUA

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 aug. 2026, 16:49

Donald Trump a semnat o nouă măsură comercială prin care Statele Unite vor impune taxe vamale de până la 100% pentru anumite drone și componente importate. Decizia vizează în special reducerea dependenței SUA de producătorii străini, în condițiile în care China domină o mare parte din piața mondială a dronelor.

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