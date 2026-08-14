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Alertă în Dâmbovița! Un incendiu violent a cuprins 300 de metri pătrați. Autoritățile au emis RO-Alert
Alertă în Dâmbovița! Un incendiu violent a cuprins 300 de metri pătrați. Autoritățile au emis RO-Alert
Un incendiu puternic a izbucnit vineri după-amiază în orașul Găești, județul Dâmbovița. Focul a cuprins o anexă gospodărească în care erau depozitate materiale lemnoase și carton, iar suprafața afectată a ajuns la aproximativ 300 de metri pătrați.
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