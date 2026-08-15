Prognoza meteo de Ziua Marinei. ANM anunță temperaturi de foc în cel mai aglomerat weekend de la mare

Publicat 15 aug. 2026, 08:19 Actualizat 15 aug. 2026, 08:34 Sursă Realitatea PLUS

Vreme caldă pe litoral unde se desfășoară celebra paradă de Ziua Marinei la care sunt așteptați să participe mii de oameni. Meteorologii au anunțat temperaturi care depășesc 30 de grade în cel mai aglomerat weekend din acest sezon. Prognoza completă o aflăm de la meteorologul de serviciu, Raul Ilea.

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