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Parlamentul European aprobă 144,1 milioane de euro pentru România, Spania și Cipru după dezastrele din 2025

Parlamentul European

Parlamentul European

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 7 iul. 2026, 15:33

Parlamentul European a aprobat marți alocarea a 144,1 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea României, Spaniei și Ciprului, afectate de incendii forestiere, inundații și valuri de caniculă în 2025.

Decizia a fost adoptată cu 642 de voturi pentru, 13 împotrivă și o abținere. România va primi 14,34 milioane de euro, în timp ce Spaniei îi vor reveni 120,55 milioane de euro, iar Ciprului 9,21 milioane de euro.

Fondurile vor fi utilizate pentru finanțarea măsurilor de intervenție și refacere, inclusiv pentru reconstruirea infrastructurii esențiale, restabilirea serviciilor publice, curățarea zonelor afectate de dezastre și asigurarea de cazare temporară și servicii de salvare.

România a fost grav afectată de inundațiile produse în lunile mai și iunie 2025, după precipitații abundente. Printre cele mai importante pagube s-au numărat cele produse la mina de sare Praid, unde infrastructura critică a fost afectată, iar alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe zone.

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene reprezintă principalul mecanism prin care UE acordă sprijin statelor afectate de dezastre majore. De la înființarea sa, în 2002, acesta a mobilizat peste 10 miliarde de euro pentru gestionarea efectelor a 147 de dezastre în statele membre și în țările candidate.

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