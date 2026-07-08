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Summitul NATO de la Ankara: Zi crucială pentru apărarea Europei și a României

Liderii mondiali prezenți la summitul NTAO (Profimedia)

Liderii mondiali prezenți la summitul NTAO (Profimedia)

Scris deStoica Marian
Publicat8 iul. 2026, 07:52
Sursărealitatea.net

Momente cruciale pentru apărarea României și a Europei, la ultima zi a Summitului NATO de la Ankara. Liderii statelor membre ale Alianței se reunesc în acceastă dimineață în jurul aceleiași mese ca să discute despre relația cu Statele Unite, creșterea cheltuielilor pentru apărare și războiul din Ucraina. Asta după ce președintele american Donald Trump a criticat lipsa sprijinului venit din partea statelor europene atunci când a fost întrebat de retragerea mai multor trupe de pe continent. Concluziile summitului vor fi trase la ora 15:00 de către Secretarul General al Alianței, Mark Rutte. Președintele Nicușor Dan partcipă la reuniune alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru

Președintele Turciei a purtat discuții cruciale cu mai mulți lideri europeni. Prioritățile cruciale ale acestora sunt reafirmarea angajamentului față de securitatea colectivă și păstrarea formulării care descrie Rusia drept o amenințare pe termen lung la adresa Occidentului.

Donald Trump, aflat și el în capitala Turciei, a avut mai multe întâlniri importante cu președintele Erdogan și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În același timp, statele NATO pregătesc contracte de înarmare de ordinul zecilor de miliarde de dolari și vor să demonstreze că sunt pregătite să își asume o parte mai mare din responsabilitatea apărării Europei.

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