Furtunile lovesc România. Cod Galben și Portocaliu de ploi, vijeli și grindină în mare parte din țară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Portocaliu de averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de dimensiuni medii și, posibil, mari, precum și frecvente descărcări electrice.
Avertizarea vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, precum și nordul, centrul și estul Munteniei și este valabilă de joi, de la ora 10:00, până vineri, la ora 03:00.
”În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h și izolat de peste 100 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...4 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50...60 l/mp”, transmite ANM.
În intervalul 3 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 10:00,este valabil un Cod Galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni.
Potrivit ANM, zonele vizate sunt Oltenia, sudul și estul Moldovei, vestul și sud-vestul Munteniei.
”În Oltenia, sudul și estul Moldovei, vestul și sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp”, spun meteorologii.