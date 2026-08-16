ALERTĂ la Galați: Dronă doborâtă de un F-18 spaniol în spațiul aerian al României. Ce spune prefectul județului

Publicat 16 aug. 2026, 07:04 Actualizat 16 aug. 2026, 07:11 Sursă Realitatea.Net

Alertă aeriană în nordul județului Galați. O dronă intrată dinspre Republica Moldova a fost doborâtă în noaptea de sâmbătă spre duminică de un F-18 spaniol care executa o misiune de Poliție Aeriană de la Baza Mihail Kogălniceanu.

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