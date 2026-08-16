Pensionarii ar putea beneficia de prima majorare a veniturilor după o pauză de doi ani. CALCULE Realitatea Plus

Publicat 16 aug. 2026, 07:26 Actualizat 16 aug. 2026, 07:27 Sursă Realitatea PLUS

Pensionarii ar putea beneficia de prima majorare a veniturilor după o pauză de doi ani de la intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor. În timp ce autoritățile analizează o indexare estimată între 7% și 10%, majorarea promisă riscă să fie neutralizată de inflația acumulată în tot acest interval.

Distribuie articolul