Biciclist aflat pe Route 66 din Baia Mare, grav accidentat

Route 66 este considerat cel mai provocator traseu de ciclism montan din judeţ.
Un biciclist a fost grav accidentat după ce a încercat să ocolească un copac pe traseul montan Route 66 din Baia Mare, fiind nevoie de intervenţia salvatorilor montani, transmite, duminică, directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga.
„Victima, în vârstă de 46 de ani, se deplasa cu bicicleta pe traseu, iar în încercarea de a ocoli un copac a căzut, suferind un traumatism la nivelul membrului inferior stâng, în zona genunchiului.
La sosirea echipei de intervenţie, persoana era conştientă. Salvatorii i-au acordat primul ajutor şi au imobilizat membrul afectat cu o atelă vacuum, după care au început evacuarea”, a spus Dan Benga.
Victima, transportată cu targa UT2000
Din cauza terenului accidentat, victima a fost transportată cu targa UT2000 pe o distanţă de aproximativ 3,5 kilometri. Pe parcursul evacuării au fost necesare trei lansări ale tărgii, pentru depăşirea în siguranţă a porţiunilor dificile ale traseului, informează Agerpres.
Şeful Salvamont a mai precizat că victima a fost predată în siguranţă echipajului SMURD pentru evaluare şi acordarea îngrijirilor medicale şi transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă din municipiul Baia Mare.
Route 66 este considerat cel mai provocator traseu de ciclism montan din judeţul Maramureş datorită traseului extrem şi condiţiilor dificile întâlnite pe tot traseul efectuat.