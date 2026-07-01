Crin Antonescu la „Culisele Statului Paralel": „Traversăm un val de întuneric, intoleranță și incapacitate”

Crin Antonescu a intervenit telefonic la „Culisele Statului Paralel", unde a analizat situația politică din România, rolul președintelui Nicușor Dan și a lansat critici la adresa lui Ilie Bolojan.
"Nu știu către ce ne îndreptăm, dar nu cred să fie ceva bun, pentru că atât cât pot eu să văd și din mediul online și în general din tot ceea ce de la o zi la alta se adaugă la impresiile noastre, traversăm sau se manifestă un val de întuneric, de ură, de intoleranță, de incapacitate de a mai schimba argumente chiar de pe poziții contrare, nu doar între tabere, în interiorul aceleași zone politice e ceva ce într-adevăr la amploarea asta nu am mai văzut, ceva ce crește și ceva ce ne învață istoria cel puțin, n-are cum să nu fie folosit la un moment dat de oamenii care cu asta se ocupă.
Sunt însă din ce în ce mai multe elemente care arată că noi nu suntem bine, că România nu e bine. Să discutăm doar pe ce se vede. Astăzi, vă spun sincer, din diverse alte motive eram foarte bine dispus de dimineață.
Am văzut, spre nefericirea mea, conferința de presă sau în fine, întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu presa, care încheie cumva acest, sau faza asta, etapa asta de două luni a luptelor pentru a avea în fine un guvern pe deplin legitim și cu depline puteri, și pur și simplu m-a deprimat", a spus Antonescu.
Eu nu sunt un om ușor de deprimat. Sunt un om care, paranteză fie spus, știu că în viață există cu adevărat tragedii, nu chestiunile care țin de politică. Dar a fost pur și simplu deprimant. În primul rând, înainte de toate, și o spun ca unul care nu sunt împotriva lui Nicușor în poziția asta. A fost absolut dezolant să vezi capul statului, personajul politic oficial numărul unu, responsabilul numărul unu într-un asemenea moment, cel care trebuia să ia decizii, cel care trebuie să dea direcții, transmițând un mesaj de neputință și de derută din tot corpul, din toată fața și din toate cuvintele.
Ne-a și spus, de fapt, dând întruna la propriu din umeri, că asta e, n-avem ce face. Și care asta e? Dacă privim puțin peste labirintul ăsta al partidelor și grupărilor din partide și grupurilor parlamentare, e un lucru pe care noi l-am mai discutat și care acum este absolut evident. 80% și 75%, poftim, în cel mai rău caz, 75% din câmpul politic, din câmpul forțelor politice, din Parlamentul României și din România, a lăsat această țară pe mâna a 25% maximum de grupare soroșistă, hastagistă, în frunte cu Ilie Bolojan. Ei în acest moment au tot. Președintele este pur și simplu dezafectat.
Pur și simplu spunându-ne că n-are ce face și că așteaptă. Poate, poate că la un moment dat niște oameni găsesc niște soluții să-l anunțe. Oamenii rămân în continuare la guvernare, domnul Bolojan și echipa, deci rămân cu banii, deci rămân cu capacitatea de a face numiri, de a face destituiri, de a încheia contracte. Am mai vorbit, deci tot ceea ce înseamnă asta. Până când? Păi nu se știe. Cât vor vrea.