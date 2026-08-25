Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Nu te amenință nimeni, dar tu anunți că ești gata să ripostezi militar. Este aproape o declarație de război”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu avertizează asupra pericolului escaladării conflictului din Ucraina și critică declarația ministrului de Externe privind posibilitatea unei riposte militare a României. Acesta consideră că un asemenea mesaj, transmis oficial în numele statului român, este hazardat și poate amplifica inutil tensiunile cu Federația Rusă, într-un moment în care orice incident la Marea Neagră sau în apropierea granițelor României poate avea consecințe greu de anticipat.
„Ministrul de Externe al României spune că suntem gata să ripostăm militar Federației Ruse. Chestiunea asta n-a spus-o nimeni niciodată. Și noi n-am înțeles (și probabil că mulți n-au înțeles): a spus-o că i-a scăpat, că a greșit, sau l-a pus cineva să o spună într-un podcast?
Asta, după părerea mea, este o declarație mai mult decât hazardată. E, ca să zic așa, inadecvată prin faptul că e poziția statului român, poziția Ministerului de Externe, care declară că putem să ripostăm. Deci e o declarație aproape de război, ca să zic așa, pe care, indiferent ce gândești despre acest război, nu trebuie să o spui. Absolut inadecvat. Ține-o în minte, acționează cum vrei tu, dar nu o spune. Pentru că nu te amenința militar Lavrov, ca să vină Ministerul de Externe să spună: „Nu ne interesează, noi ripostăm”.
Aici e problema, de fapt: cum vor riposta militar? Pentru că lumea spune: „Bun, ripostați militar. Ce să facem? Să bombardăm? Ce să bombardăm? Nu suntem în stare să bombardăm nimic.”
Tot ce se întâmplă acum la Marea Neagră și în Ucraina este pe escaladare. Este evident că așa va fi. Și eu cred că, indiferent ce se va întâmpla pe teren, totul va fi pe escaladare, pentru că nu-mi imaginez acum niciuna dintre părți, și când spun „părți”, nu mă refer doar la Ucraina, pentru că nu e războiul doar al Ucrainei, ci este al unei bune părți a Occidentului, ca să zic așa. Deci totul este pe escaladare.
Dacă totul este pe escaladare, toate declarațiile acestea legate de faptul că suntem gata să ripostăm militar sunt lucruri care trebuie să fie bine temperate, pentru că nu știm ce se va întâmpla. Până acum, mai degrabă dintr-o întâmplare, n-am avut probleme majore cu dronele acelea. Bun, sigur că a fost Galațiul, a fost Constanța, unde s-au întâmplat nenorociri, dar vreau să spun că încă n-au fost victime, slavă Domnului. Dar dacă, Doamne ferește, se întâmplă așa ceva, unde îți duci comunicarea? Cât de departe te duci? Cum ripostezi militar? Ce faci tu, militar? Cum ripostezi tu militar împotriva Federației Ruse?
Pentru că aici premierul britanic s-a dus la Kiev și le-a înmânat documentele pentru producerea rachetelor cu rază lungă, adică rachete care vor lovi. Asta înseamnă declarație aproape de război. Evident că rușii vor riposta. Ce se va întâmpla? Au și plus 6 miliarde, adică, să spunem, Ucraina are buget aproape nelimitat de la Comisia Europeană. Deci, practic, indiferent ce criză economică e în Ucraina, acolo vin banii, vin banii, vin banii. Economia Ucrainei probabil că acum este într-o mare criză. Ați văzut că au apărut și fotografiile cu imagini date de ucraineni după bombardarea în oglindă a depozitelor din Ucraina, a unor mari supermarketuri de acolo.
Deci totul va fi pe escaladare, ei nu se vor opri. E foarte greu să iasă. Încă o dată spun: atunci când percepția rușilor și a europenilor este că războiul ăsta este existențial și pentru ruși, și pentru alții, e foarte greu să ieși de acolo. Deci totul va fi pe escaladare dacă, Doamne ferește, se întâmplă niște lucruri care nu o să arate bine pentru noi: Republica Moldova, noi aici la coastă, Odesa și nu numai Odesa, că sunt și porturile de pe Dunăre ale Ucrainei, care vor fi și ele vizate: Ismail, Reni”, a declarat prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.
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