Donald Trump confirmă că a schimbat în secret avionul în Turcia din cauza unei amenințări: „Sunt țintă. Fac ce îmi spun!”

Publicat 12 aug. 2026, 07:33 Sursă Realitatea.net

Donald Trump a confirmat că echipa sa de securitate a decis să îl mute în secret într-un alt avion, la începutul lunii iulie, pe fondul unei posibile amenințări la adresa sa. Președintele american spune că nu a cerut personal această măsură, ci a urmat recomandările oamenilor responsabili de securitatea sa.

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