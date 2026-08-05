Nicolae Voiculeț: România nu are nevoie de o victorie politică. România are nevoie de o victorie națională

Publicat 5 aug. 2026, 10:19 Actualizat 5 aug. 2026, 10:37

Nicolae Voiculeț transmite un apel la unitate și responsabilitate. Într-un moment marcat de neîncredere și fragmentare socială, artistul avertizează că cea mai mare criză este pierderea dialogului dintre români și cere clasei politice, economiei și societății să construiască împreună viitorul țării.

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