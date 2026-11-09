Dosarul lui Florian Coldea ajunge la Înalta Curte
Florian Coldea
Florian Coldea ajunge cu dosarul de corupție la Înalta Curte. Apărarea contestă decizia Curții de Apel București privind începerea judecății.
Dosarul de corupție în care este vizat Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații (SRI), ajunge în atenția judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Magistrații trebuie să analizeze contestația formulată de apărarea fostului general împotriva deciziei Curții de Apel București, prin care a fost dispusă începerea judecății pe fond.
Florian Coldea și ceilalți inculpați contestă legalitatea unor aspecte ale anchetei desfășurate de Direcția Națională Anticorupție (DNA), precum și rechizitoriul prin care au fost trimiși în judecată. Decizia instanței supreme este importantă pentru parcursul dosarului, întrucât va stabili dacă hotărârea pronunțată în camera preliminară de Curtea de Apel București rămâne în vigoare.
Florian Coldea contestă decizia Curții de Apel București
Dosarul fostului adjunct al SRI a ajuns la Înalta Curte după ce Curtea de Apel București a respins, în august 2026, cererile și excepțiile formulate de inculpați în procedura de cameră preliminară.
Judecătorii au constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de DNA, precum și a administrării probelor și a actelor de urmărire penală. În consecință, instanța a dispus începerea judecății pe fond.
Apărarea lui Florian Coldea a contestat această soluție, invocând mai multe presupuse nereguli din anchetă. Printre aspectele reclamate se numără modul în care au fost administrate probele, transcrierea unor interceptări și legalitatea procedurilor desfășurate de procurorii anticorupție.
Contestația urmează să fie analizată de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Ce acuzații îi aduce DNA lui Florian Coldea
Florian Coldea a fost trimis în judecată de DNA în dosarul în care sunt cercetate presupuse fapte de corupție și activități de influențare a unor proceduri judiciare.
Potrivit procurorilor, fostul prim-adjunct al SRI ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional organizat, alături de fostul general SRI Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă. În dosar este vizat și omul de afaceri Dan Tocaci.
Anchetatorii susțin că persoanele implicate ar fi folosit relațiile și influența dobândite în perioada în care au ocupat funcții importante pentru a obține beneficii financiare, în schimbul unor intervenții promise în diverse dosare sau proceduri judiciare.
Printre infracțiunile reținute în rechizitoriu se numără:
Constituirea unui grup infracțional organizat;
Traficul de influență;
Exercitarea fără drept a unei profesii sau activități;
Spălarea banilor.
Procurorii susțin că mecanismul investigat ar fi funcționat prin intermediul unor contracte de consultanță și al unor operațiuni financiare care ar fi avut rolul de a disimula proveniența banilor.
Acestea sunt acuzațiile formulate de DNA și urmează să fie analizate de instanță în cadrul procedurilor judiciare.
Cum a ajuns Florian Coldea în atenția DNA
Ancheta în dosarul care îl vizează pe fostul adjunct al SRI a devenit publică în 2024, după ce omul de afaceri Cătălin Hideg a făcut un denunț la Direcția Națională Anticorupție.
În urma investigațiilor, procurorii au susținut că mai multe persoane ar fi acționat coordonat pentru a obține bani în schimbul unor presupuse intervenții menite să influențeze soluții judiciare.
În mai 2024, Florian Coldea a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune, în cadrul anchetei. Ulterior, în vara anului 2025, DNA a anunțat trimiterea în judecată a persoanelor vizate.
De atunci, dosarul a trecut prin procedura de cameră preliminară, etapă în care judecătorii verifică legalitatea sesizării instanței, a probelor și a actelor de urmărire penală.
Ce urmează în dosarul fostului general SRI
Decizia Înaltei Curți este esențială pentru stabilirea parcursului procesului. În funcție de soluția pronunțată, procedura de începere a judecății pe fond poate continua sau pot apărea modificări în ceea ce privește hotărârea contestată.
Dosarul este unul dintre cele mai importante cazuri de corupție instrumentate de DNA în ultimii ani, având în vedere funcțiile ocupate anterior de Florian Coldea în cadrul serviciilor de informații.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive asupra acuzațiilor, persoanele trimise în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție.
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