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George Simion, atac devastator la miniștrii USR: „Sunteți UNIUNEA Sabotați România!”

George Simion, liderul AUR

George Simion, liderul AUR

Realitatea de Maramures
Scris deRealitatea de Maramures
Publicat5 aug. 2026, 13:07
Actualizat5 aug. 2026, 13:14
Sursărealitatea.net

Liderul AUR, George Simion, lansează un atac dur la adresa miniștrilor USR, pe care îi acuză că au contribuit la închiderea minelor și la slăbirea sistemului energetic național. Simion evocă protestele minerilor și deciziile controversate din ultimii ani, susținând că România a fost afectată de „trădări politice” în Parlament și Guvern.

Declarațiile au fost transmise în plenul Parlamentului, la dezbaterea unor amendamente care prevăd blocarea închiderii altor termocentrale pe cărbune, în contextul actualei crize energetice.

Domnul Pîslaru nu trebuia să fie, în calitate de ministru, aici. Trebuia să rămână acolo, la Bruxelles. Dacă voiați să reduceți amprenta de carbon, domnule Pîslaru, trebuia să răriți deplasările din banii publici, din banii românilor. Trebuie să cunoască toată țara că amendamentul atât de controversat prevede lucrul cât se poate de normal: nu închidem nimic, nicio capacitate energetică, până nu punem ceva la loc.

Degeaba se jură că nu fură Pîslaru, că nu închide nimic, pentru că ei au închis repetat. Vreți să vă aduc aminte momentul antologic când a venit domnul Virgil Popescu, prins cu rața în gură de la Energie, să ne spună aici ce a avut acea contră pentru care am fost judecat și condamnat? Vreți să vă aduc aminte lacrimile minerilor de la Complexul Energetic Oltenia, care au venit în greva foamei să protesteze?

Este o reglementare care nu afectează pe nimeni, pentru că nu ne putem juca de-a „sparge piatră”, cum face domnul Miruță în aceste zile, atâta timp cât, cu voturile unor trădători din Guvernul și din Parlamentul României, s-au închis mine și s-a pus pe butuci sectorul energetic din România. Atâta timp cât vine o altă lege nocivă a biodiversității și voi ați blocat construcția de hidrocentrale la Răstolnița, în Defileul Jiului și în multe alte locuri din țară.

Sunteți Uniunea, sabotați România și lumea trebuie să aprindă lumina, a afirmat liderul AUR.

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