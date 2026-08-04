Trump, avertisment pentru Iran privind un acord de pace: „Ultima șansă înainte de decapitare”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că Iranul are o „ultimă șansă” să semneze un acord de pace înainte de o posibilă „decapitare”, susținând că Washingtonul și Teheranul au început noi negocieri.
„Vorbim. Și vorbim la cererea Iranului, susținută de Arabia Saudită, de Emiratele Arabe Unite și, în special, de Qatar”, a afirmat Trump, într-o discuție cu reporterii la Casa Albă.
Redeschiderea Strâmtorii Ormuz, prima condiție invocată de Washington
Liderul american a spus că discuțiile vizează, în primă fază, redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial cu petrol.
„Vorbim despre Strâmtoare, despre deschiderea Strâmtorii, astfel încât să fie deschisă literalmente până mâine, complet deschisă”, a declarat Trump.
Programul nuclear iranian, în a doua etapă a negocierilor
Potrivit acestuia, după redeschiderea pasajului maritim ar urma negocieri privind programul nuclear iranian. „Aceasta este prima fază. A doua fază este că vom discuta apoi despre capacitatea nucleară. Denuclearizarea Iranului trebuie să aibă loc”, a subliniat președintele SUA.
Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ un sfert din comerțul global cu petrol transportat pe mare, a devenit unul dintre principalele puncte de tensiune dintre SUA și Iran în ultimele luni.
Teheranul a restricționat efectiv circulația prin zonă după atacurile americane și israeliene asupra Iranului, de la sfârșitul lunii februarie, provocând turbulențe pe piețele energetice.
SUA și Iranul ajunseseră în iunie la un acord provizoriu pentru încetarea confruntărilor și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, prin semnarea unui memorandum de înțelegere. Totuși, atacurile de represalii au fost reluate la scurt timp.
Teheranul respinge afirmațiile privind discuțiile cu SUA
Trump a anunțat sâmbătă că a anulat un atac de amploare pregătit împotriva Iranului, la solicitarea Teheranului și a mai multor state din Orientul Mijlociu, după ce ar fi fost stabilite „contururile unui acord”.
Autoritățile iraniene au respins însă versiunea liderului american. Armata iraniană a calificat afirmația potrivit căreia Teheranul ar fi cerut oprirea atacului drept „o nouă minciună”, menită să „șantajeze conducătorii din Golf”.
La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat luni că nu există negocieri cu SUA. El a precizat, însă, că Iranul poartă discuții cu Omanul privind garantarea trecerii în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.