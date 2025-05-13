GEORGE SIMION, MESAJ DE FORȚĂ ÎN DEZBATEREA DE LA CAMERA DE COMERȚ, DE LA CARE NICUȘOR DAN A ABSENTAT: ANTREPRENORII SUNT MINȚIȘI CĂ STATUL ROMÂN LE IA 50% DIN AFACERI DACĂ AJUNG EU PREȘEDINTE

Simion a lansat un mesaj de forță către mediul de afaceri autohton, la dezbaterea organizată de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a României, de la care contracandidatul său Nicușor Dan a lipsit

Candidatul suveranist George Simion a lansat un mesaj de forță către mediul de afaceri autohton, la dezbaterea organizată de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a României, de la care contracandidatul său Nicușor Dan a dat bir cu fugiții. Simion a dezavuat o astfel de atitudine și a demontat o serie de minciuni vehiculate de susținătorii independentului vopsit privind un presupus dezastru economic în cazul în care suveraniștii ar câștiga președinția.

"Mă bucur foarte mult că sunt astăzi aici, pentru a vă enumera parte din prioritățile pe care noi le avem.

Mi-aș dori să existe dezbateri corecte în instituții importante pentru statului român, cum este Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Românei.

Din păcate, contracandidatul meu a ales să nu se prezinte, la fel cum a ales să nu se prezinte nici luni la dezbaterea de la Universitatea București.

Am plecat din activitățile uzuale de teren pentru a onora invitația dvs, pe care o consider cât se poate de utilă, racordată la intențiile noastre, pentru că reprezint o echipă care dorește revenirea la normal, la ordinea constituțională, la parteneriatul cu Statele Unite.

Aud că în teritoriu antreprenorii sunt speriați că-și vor da angajații afară și nu vor mai avea cu ce să-i plătească, dacă ajunge președinte George Simion președinte. Sau că statul român le ia 50% din afaceri dacă ajung președinte. Eu le-am spus – statul deja este partener cu 50% prin taxele și birurile pe care le impune și prin controalele pe care le va face. Vreau să le spun că George Simion nu va bloca fondurile europene pentru firmele care vor să le acceseze.

Impozitul pe muncă la nivel de salariu este cel mai mare din UE și asta descurajează activitatea economică, precum o fac și nenumărate instituții de control.

Am văzut că contracandidatul meu protejat de diverse interese a venit să-și aducă diploma de bacalaureat. Față de fostul premier al țării, posedă o diplomă de bacalaureat. Și noi am venit diplome de bacalaureat, licență. Sunt autentice, reprezintă instituții de învățământ.Vi de pun la dispoziție.

Sursa: Realitatea din AUR