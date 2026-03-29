George Simion, mesaj ferm de peste Ocean: ”Rupeți coaliția acum, nu dați vina pe noi. AUR nu a negociat cu PNL și PSD”-VIDEO

George Simion a declarat, într-un interviu realizat în exclusivitate de jurnalista Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, că actuala coaliție de guvernare, formată din PSD, PNL, USR și UDMR, a menținut puterea ”împotriva firii” și a refuzat să facă loc unei alternative. Președintele AUR acuză că România a fost împinsă spre sărăcie, recesiune tehnică și prag de faliment. De asemenea, liderul suveranist afirmă că AUR este ”singura forță redutabilă” din opoziție, respinge zvonurile privind negocieri cu partidele aflate la guvernare și cere ruperea coaliției.

„Asta se datorează faptului că partidele care sunt acum la guvernare n-au vrut să plece de acolo. Guvernează împreună împotriva naturii PSD cu PNL, cu USR, cu UDMR. Practic, noi suntem singura forță redutabilă care nu este la guvernare.

Și au dus țara în prag de sărăcie, în prag de faliment, în recesiune tehnică, cum ați spus dumneavoastră. Trebuie să avem parte de alegeri libere, să aibă loc o schimbare de guvern.

Și românii care în ultima săptămână au auzit că noi am negocia ba cu PSD-ul, ba cu PNL-ul, trebuie să știe că noi nu avem ce negocia. Nu negociem interesele poporului român.

Această coaliție, dacă nu se mai înțeleg partenerii (care oricum sunt împotriva firii, sunt, ca să fac o paralelă, nu ceea ce reprezintă un mariaj în România între un bărbat și o femeie, ei reprezintă cu totul și cu totul altceva), dacă nu se mai înțeleg în această coaliție, s-o rupă acum.

Nu să dea vina că se aliază unii sau alții cu AUR. Nu să aștepte până pe 20 aprilie. Nu să mintă pensionarii că din cauza noastră nu vor fi ajutați în prag de Paște. AUR n-a fost niciodată la guvernare. AUR s-a luptat, inclusiv la legea bugetului, pentru indexarea pensiilor, pentru drepturile românilor vulnerabili. AUR are soluții”, a declarat George Simion.