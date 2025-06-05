GEORGE SIMION SE DEZLĂNȚUIE LA ADRESA MINCIUNILOR PRESEI DESPRE UN ”APROPIAT” DE-AL SĂU 

Liderul AUR, George Simion, acuză ca oamenii sistemului sunt disperati și îi atacă inclusiv apropiații.

Liderul AUR, George Simion, acuză ca oamenii sistemului sunt disperati și îi atacă inclusiv apropiații.

Într-o nouă postare pe pagina sa de socializare de pe rețeaua X, liderul AUR a criticat noile atacuri din presă asupra sa:

„În ultimele ore, presa globalistă a vorbit cu entuziasm despre perchezițiile judiciare efectuate la unele companii conduse de un prieten, om de afaceri pe care îl prezintă drept „sponsorul” sau „susținătorul meu”.

Acuzațiile la adresa lui sunt o minciună totală, dar adevărul este irelevant când contează „legatura” lui cu mine”, a scris George Simion pe X.

