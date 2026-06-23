Ilie Bolojan, după consultările de la Cotroceni: PNL propune un „pact pentru România”. Partidul a pus pe masă două variante de guvern minoritar

Publicat 23 iun. 2026, 14:45 Sursă realitatea.net

PNL a venit la consultările de la Palatul Cotroceni cu propunerea unui acord politic între partidele care susțin viitorul guvern. Ilie Bolojan a declarat că, în actualul context politic, aceasta ar fi cea mai rapidă soluție pentru formarea unui Executiv și evitarea unei noi perioade de instabilitate.

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