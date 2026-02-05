Modificări fiscale. Plafonul pentru TVA la încasare crește din martie

Potrivit unui proiect de lege aflat în pregătire la nivel guvernamental, plafonul pentru aplicarea sistemului TVA la încasare va fi majorat de la nivelul actual de 4,5 milioane de lei la 5 milioane de lei, începând cu 1 martie 2026. Ulterior, de la 1 ianuarie 2027, plafonul ar urma să crească din nou, până la 5,5 milioane de lei.

Măsurile fac parte dintr-un proiect mai amplu de relansare economică, care include și facilități precum creditul fiscal, amortizarea accelerată, deduceri suplimentare și stimulente pentru investițiile în cercetare-dezvoltare. Acestea sunt preluate dintr-un program economic lansat de PSD în toamna anului 2025. Documentul ar putea fi pus în transparență decizională chiar în perioada următoare, însă prevederile sale pot suferi modificări.

Reguli tranzitorii pentru depășirea plafonului în 2026

Proiectul stabilește reguli clare pentru persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care depășesc plafonul actual de 4.500.000 lei în lunile ianuarie sau februarie 2026, fără a depăși însă noul prag de 5.000.000 lei.

În aceste situații, contribuabilii nu vor fi radiați din Registrul persoanelor impozabile care aplică TVA la încasare și nu vor avea obligația de a depune notificarea prevăzută de Codul fiscal. Practic, se evită ieșirea forțată din sistem în perioada de tranziție către noul plafon.

Modificări importante aduse Codului fiscal

Proiectul de lege aduce modificări substanțiale articolului 282 din Codul fiscal. Astfel, se clarifică faptul că exigibilitatea TVA intervine la data încasării totale sau parțiale a contravalorii livrărilor de bunuri sau a prestărilor de servicii, pentru persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Totodată, plafonul de aplicare a acestui sistem este stabilit la:

5.000.000 lei pentru perioada 1 martie – 31 decembrie 2026;

5.500.000 lei începând cu 1 ianuarie 2027.

Este introdus și un nou alineat care definește explicit persoanele eligibile: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, cu sediul activității economice în România, a căror cifră de afaceri din anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul aplicabil.

Cine poate opta pentru TVA la încasare și de când

Persoanele care nu au aplicat anterior sistemul TVA la încasare, dar se încadrează sub plafonul legal, pot opta pentru acest regim. Aplicarea sistemului va începe din prima zi a perioadei fiscale următoare exercitării opțiunii, cu condiția ca plafonul să nu fi fost depășit în anul în curs.

Cifra de afaceri relevantă include valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile sau scutite de TVA, precum și operațiunile aferente activităților economice pentru care locul livrării sau prestării este considerat în afara României.

De asemenea, pot aplica TVA la încasare și persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, fie de la data înregistrării, fie ulterior, cu respectarea plafonului stabilit.

Cine este exclus din sistemul TVA la încasare

Sunt actualizate și categoriile de persoane excluse de la aplicarea sistemului.

Nu pot aplica TVA la încasare:

persoanele impozabile care au depășit plafonul aplicabil în anul calendaristic precedent;

persoanele care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și care depășesc plafonul fie în anul anterior, fie în anul curent, calculat pentru perioada în care au deținut un cod valid de TVA.

Durata aplicării și renunțarea la sistem

Contribuabilii care optează pentru TVA la încasare sunt obligați să aplice sistemul cel puțin până la sfârșitul anului calendaristic în care au făcut opțiunea, cu excepția situației în care plafonul este depășit în cursul aceluiași an.

În cazul depășirii plafonului, sistemul se aplică până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit. Dacă plafonul nu este depășit în primul an de aplicare, sistemul poate fi utilizat până la depășirea plafonului într-un an ulterior.

Persoanele care nu depășesc plafonul pot renunța la sistem în cursul anului, prin notificare depusă între zilele de 1 și 20 ale lunii, cu excepția primului an de aplicare.

Clarificări privind notificarea și registrul ANAF

Articolul 324 din Codul fiscal este modificat pentru a clarifica obligațiile de notificare. Persoanele impozabile care optează pentru TVA la încasare trebuie să notifice organul fiscal competent în termenele stabilite, în funcție de momentul înregistrării în scopuri de TVA și de exercitarea opțiunii.

Este introdusă și posibilitatea continuării tacite a aplicării sistemului pentru contribuabilii care l-au utilizat în anul precedent și nu au depășit plafonul.

În cazul depășirii plafonului în cursul anului, notificarea trebuie depusă până la data de 20 a lunii următoare perioadei fiscale în care plafonul a fost depășit. Nerespectarea acestei obligații poate duce la radierea din oficiu din registru.

Registrul persoanelor impozabile care aplică TVA la încasare este organizat de ANAF, este public și disponibil pe site-ul instituției. Înscrierea și radierea se fac pe baza notificărilor sau, după caz, din oficiu. Dacă publicarea în registru are loc ulterior datei de la care sistemul se aplică efectiv, beneficiarii își pot exercita dreptul de deducere începând cu data publicării.