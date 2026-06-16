Negocieri la Vila Lac între liderii PSD și PNL- aripa pro Veștea. Anca Alexandrescu: „Se bazează pe 233 de voturi în acest moment”

Premierul desemnat Adrian Veștea nu își depune mandatul și merge mai departe cu procedura de formare a guvernului, în ciuda tensiunilor politice din ultimele ore. Potrivit surselor Realitatea PLUS, în acest moment au loc negocieri intense la Vila Lac între lideri ai Partidului Social Democrat și reprezentanți ai Partidului Național Liberal din aripa care îl susține pe Veștea.
Discuțiile vin după întâlnirea de la Cotroceni, unde susținătorii lui Adrian Veștea ar fi decis continuarea demersului de învestire, bazându-se pe aproximativ 233 de voturi în acest moment. În paralel, se discută noi formule de majoritate, iar scena politică rămâne în continuare în plină reașezare. Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a prezentat informații suplimentare la Realitatea PLUS.
„Într-adevăr, după întâlnirea de la Cotroceni, atât Adrian Veștea cât și susținătorii lui din PNL și din PSD au decis să meargă mai departe, să continue procedura. Se bazează pe 233 de voturi în acest moment.
Vestea interesantă este că Nicușor Dan a fost de acord să folosească voturile suveraniștilor. Iată că dintr-o dată suveraniștii recunosc cei care sunt acum la putere că nu sunt nici extremiști, nici putiniști și că reprezintă voturile a milioane de români.
Nu știu ce se va întâmpla în această noapte, cert este că s-au propus ca până joi să fie un guvern investit. Eu cred că dacă doresc să fie onești, trebuie să se așeze la masă cu AUR, în primul rând, care este cea mai mare forță după PSD, partidul numărul 2 la alegeri, și, evident, AUR să primească președinția Senatului și cred că pasul următor să fie suspendarea președintelui Nicușor Dan.
Mă bucur că înaintea mea a fost domnul avocat Gheorghe Piperea, care explica foarte clar că, deși sunt două nominalizări, nu ne aflăm în situația definită de Constituție pentru declanșarea alegerilor anticipate.
Și vreau să atrag din nou atenția că nu este obligatoriu ca Nicușor Dan să declare alegeri anticipate, pentru că nu este obligat. Constituția spune foarte clar, „poate să”. Deci în niciun caz nu este obligat.
Iar Nicușor Dan știe foarte clar că nu va duce acest mandat până la capăt, cum am spus de mai multe ori, ci îl paște suspendarea. Pe măsură ce apar detalii noi, la această oră pot să vă spun că la Vila Lac 1 există o întâlnire a celor de la PSD împreună cu gruparea din PNL care îl susțin pe Adrian Veștea și discută despre alte voturi pe care le-ar putea obține pentru învestirea, și repet, învestirea, poate află și domnul Bolojan, cum se spune, guvernului Veștea.