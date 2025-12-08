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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, în fața celui mai mare eșec electoral de până acum
Nicușor Dan, în fața celui mai mare eșec electoral de până acum
Românii NU vor USR la guvernare
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